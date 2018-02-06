Türk Telekom'dan

Türk Telekom'un geçen yılın sonu itibarıyla 54 ile ulaşan "İnternetle Hayat Kolay" projesi, yıl sonunda 81 ile yayılacak. Bugüne kadar kalkınmada öncelikli 54 ilde gerçekleşen yüz yüze eğitimlerle yaklaşık 30 bin kişiyi dijital dünya ile tanıştıran proje, bölgesel ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırarak herkes için bilgiye erişim imkânı sunmayı ve internet okuryazarlığı eğitimleriyle herkesi dijital dünya ile tanıştırmayı amaçlıyor.

TÜRK TELEKOM NİCE ZEYNEP TEYZE'LERE İNTERNETİ ÖĞRETMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

Türk Telekom’un İnternetle Hayat Kolay projesi, Zeynep Teyze’ye dijital dünyanın kapılarını açarken, daha binlerce kadının da umudu oldu.

Türk Telekom 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Zeynep Teyze’nin yaşanmış hikâyesinden yola çıkarak bir film yayınladı. Filmde Zeynep Teyze’nin ördüğü çorapları dünyanın dört bir yanına internetin sunduğu olanaklar sayesinde satması konu ediliyor.



Türk Telekom, ‘Herkes için Erişilebilir İletişim’ prensibi doğrultusunda hayata geçirdiği “İnternetle Hayat Kolay” projesi kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yönelik film hazırladı. Yaşanmış bir hikayeden esinlenerek hazırlanan reklam filminde, köyde çorap satarak geçimini sağlayan Zeynep Teyze’nin hikayesi konu ediliyor.



Tek geçim kaynağı olan rengarenk çorapları satmak olan Zeynep Teyze, komşusunun kızının internetten mont satın aldığını gördükten sonra interneti öğrenmeye karar veriyor. Türk Telekom’un sosyal sorumluluk projesi internetle Hayat Kolay projesi ile yolu kesişen Zeynep Teyze azmi ve istikrarı sayesinde Türk Telekom’un kurumsal sosyal sorumluluk projesi İnternetle Hayat Kolay gönüllülerden interneti öğreniyor.