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Bu haber 06 Mart 2018 20:54:21 Tarihinde eklenmiştir.

Teslim olan PKK’lıdan seks itirafları!

Van’da teslim olduktan sonra konulduğu cezaevinde terör örgütü hakkında tüm bildiklerini anlatmak istediğini belirten T.T., çok şaşırtıcı itiraflarda bulundu.

Teslim olan PKK’lıdan seks itirafları!

Van’da teslim olduktan sonra konulduğu cezaevinde terör örgütü hakkında tüm bildiklerini anlatmak istediğini belirten T.T., çok şaşırtıcı itiraflarda bulundu.

Habertürk’te yayınlanan haberine göre itirafçı terörist örgüt hakkında inanılmaz açıklamalar yaptı.

İşte o açıklamalar;

* Zap’ta bin kişi canlı bomba, teknik, silah ve patlayıcı eğitimi alıyordu. Özel güçlerin sorumlusu Ahmet Malazgirt’ti.

*Ağır silah ve erzak KDP tarafından karşılanıyordu. Her yıl KDP’ya 20-25 milyon dolar para verilir. KDP, PKK’ya silah satışından kâr payı alır, genellikle silahları Rusya’dan getirir. Suriye’den de silah alındığını duydum.

*Örgütün silahlı kanadı HPG sorumlusu Sofi Nurettin, Özel Kuvvetler sorumlusu Şahin Cilo ve Türkiye içi faaliyetlerden sorumlu Bahoz Erdal Suriyeli. Örgütün askeri kanat sorumlularının Suriyeli olması huzursuzluk yaratıyordu ama bunu Suriye istihbaratı istiyordu.

 

*Geliya Zap’ta örgüt üyeleri Zağros, Reber ve Şoreş kod adlı 3 erkek İran asıllı Ruken isimli kadınla aynı anda ilişkiye girmişti. Kadın, grup seks sonucu hamile kalmıştı. Çarçela’da Devrim kod adlı erkek örgüt üyesi, 2 İranlı erkek üye ile ilişkiye girmişti. Bahoz Erdal’ın yakın koruması Reber, Mervan’la zorla ilişkiye girmek istedi, çocuk tepki verince olay duyuldu, Reber örgüt cezaevine gönderildi.

*24-25 yaşlarında bayan örgüt mensubu tüm bölükle, bayan bayana ilişkiye girmiş, sonra olay duyulunca bayan örgüt mensubu ceza almamak için örgütten kaçarak K.Irak’a yerleşmişti. Geliya Zap’ta 2009’da Tekoşin ve Ezda kod adlı bayanlar ilişkiye girdiler. Ancak örgüt bu olayın üzerini kapattı.

*(Hastalanarak Van’a tedavi amaçlı gelirken yakalanan Beritan kod adlı C.A.’nın Bahoz Erdal’ın sevgilisi olduğunu belirterek) C.A.’nın Bahoz Erdal ile cinsel ilişkiye girdiği örgüt içerisinde sık sık konuşuluyordu. Hatta Bahoz’un savaşçı olmamasına rağmen C.A.’ya M-16 marka silah verilmesi örgütte tepki çekmişti.

*K.Irak Haftanin kırsalında ABD askerleri 3 örgüt mensubunu yakalayıp gözaltına aldı. Bunun üzerine “Askerler bir daha gelirse vurun” talimatı verildi. 2 gün sonra yine Haftanin kırsalına gelen ABD askerlerinden 3’ü öldürüldü. Olayın ardından Amerika gözaltına aldığı 3 örgüt mensubunu getirip örgüte teslim etti. Örgütle aralarında sözlü olarak bu olayın üstünün kapatılması ve basına yansıtılmaması şeklinde anlaşma yaptılar.

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