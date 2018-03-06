Hilvan Halk Oyunları Topluluğu, yarışmada 2. oldu

11 Nisan Kapalı Spor salonunda düzenlenen il seçmelerinde Yıldızlar kategorisinde 2'nciliği elde eden Hilvan Halk Oyunları Topluluğu adına kupayı Hilvan Belediye Belediye Meclis Üyesi Nusreddin Esen ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Şanda aldı.

Spor başta olmak üzere kültürel faaliyetlerin de yürütüldüğünü ifade eden Esen, "Hilvan'ı hem spor hem de kültürel anlamda temsil eden Hilvan Belediye Spor Kulübü, bugün yapılan Şanlıurfa il seçmelerinde Halk Oyunları Topluluğu ekibimiz Yıldızlar kategorisinde 2'ncilik elde etti. kendilerini tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte Şanlıurfa'yı temsil edecek olan Karaköprü Belediyespor Folklor ekibine de başarılar dilerim" dedi.