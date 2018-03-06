Faruk Çelik Büyükşehir'e oynuyor...

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2019'da yapılacak yerel seçim öncesi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına yeşil ışık yaktı. Çelik, "Benim tasarrufum yok, ama eğer bize görev düşerse geliriz, kaçamam" ifadelerini kullandı.



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, bir grup basın mensubuyla bir araya geldi. Eski milletvekilleri Mehmet Emin Tutan ve Zafer Hıdıroğlu'nun da katıldığı toplantıda Çelik, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Faruk Çelik'in açıklamalarından satır başları...

"Bu şartlarda nasıl aday olunacağı belli. Yükü taşıyacak birileri varsa, hep beraber destek olalım. Benim tasarrufum yok, ama eğer bize görev düşerse geliriz, kaçamam. Daha önce de söyledim; Erdem Bey, Recep Bey gibi belediye başkanı arkadaşlarımız bir araya getirilsin, önerileriyle yol haritası hazırlansın. Bakın zaman hızla geçiyor. Yerel seçime 1 yıl kaldı. Bursa bu 1 yıl buna göre hazırlık yapmalı, ekip oturtulmalı. Yoksa Bursa yine çırak çıkar. Önümüzdeki dönem hiç kolay değil, aksine çok zor bir dönem olacak."

"Kamuyla ve belediyelerle işimiz hiç olmadı. Siyasetçi kendini topluma adamış adamdır, ama böyle dedikodu ve iftira süreçleri olabiliyor. Tekel binası ve Mahfel'in devirlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak ben yaptım, o süreci hatırlayın ve araştırın. Adam gibi siyaset yapmak isteyen kim varsa yanındayım. Benimle ilgili Bursa'da bir kutuplaşma görmüyorum. Kimmiş kutuplaşan onu da merak ediyorum. Kimseyle hesap içinde değilim, herkesi de hasbiliğe davet ediyorum. Rant hesabı olan benimle olmasın. Biz kimi zengin etmiş, kimin ekmeğiyle oynamışız çıksınlar, ispatlasınlar. Çok şükür, caddelerde rahatça dolaşabiliyoruz."

BURSA'DAN NEDEN GÖNDERİLDİ?

"Sürecin başında 2006'daki silahlı saldırı var. Mahkemeyi olay yerinde keşif için bile ikna edemedik. Urfa'ya gittikten sonra Bursa'ya ilk gelişimin ertesi günü abim tutuklandı. O günlerin Zaman ve bazı gazetelerinin manşetlerine bir daha bakın. Benim buradan gitmem gerekiyordu. Bu iki olay sırasında Bursa'da tepeden tırnağa görevde olanlar nerede?"

'BURSA'DA KALSAYDIM...'

"Çevre Yolu yapılırken, otoyola göre hazırlıklı olmak gerektiğini söylüyordum. Eğer 2011'de Şanlıurfa'ya gitmeyip Bursa'da kalsaydım, İstanbul'a yapılan yatırımların bir kısmını Bursa'ya aldırırdım."

"İthal et ucuzlayınca et lobisi cebinde gördüğü 1.2 katrilyon lirayı kaybetti, düşman olmaları normal. Ova elden gitmiş, kalanını kurtarmak için ovaları SİT ilan ettim. Ziraat Odaları teşekkür etti, bir tane bile Ziraat Mühendisleri Odası teşekkür etmedi. Çalışma Bakanı olarak işbaşı eğitimini başlattım, iş güvenliğini çıkardım. 70 Bakan gelmiş geçmiş, yapsalardı ya. Benim gönlüm rahat."

"HESAP SORACAĞIM!"

"Yıllarca üretilen yalan haber ve iftiralar artık tahammül edilemez hal aldı. Herkes yazdığının arkasında duracak, sorumluluğunu bilecek, ispat edemiyorsa hukuk önünde hesabını verecek."

(Haber16)