Bakan'dan Urfa'ya Müjde...

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatlarıyla Birecik Akarçay Karakız Göleti ve Sulaması’nın kamulaştırma işlemlerine başlanıyor.Birecik Akarçay Karakız Göleti ve Sulaması’nın kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen olur, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından aynı gün imzalandı.Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından kamulaştırma yapılabilmesi için olur verilen Birecik Akarçay Karakız Göleti ve Sulaması projesinin hizmete açılması ile 1.200 dekar araziye su temin edilecek.Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu tesisin hizmete alınmasıyla yöredeki çiftçilerin aynı topraklarda daha fazla gelir elde edeceklerini ifade etti.