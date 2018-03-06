O Bölgede Halk Dedaş'tan Memnun!

2018 yılında Batman’da 40 milyon liralık yatırım gerçekleştirmeyi planlayan Dicle Elektrik, il merkeziyle birlikte ilçe belde ve köylerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde başlatılan enerji hatlarını yenileme, beton direk dikme ve trafo güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Beldede gerçekleştirilecek 680 bin liralık yatırım kapsamında 210 direk arasında gerili bulunan ve olumsuz hava koşullarında kısa devre arızalarına neden olduğu tespit edilen 5 kilometre uzunluğundaki çıplak kablo sökülerek, yerine korunaklı alpek kablo gerildi. Beldede ekonomik ömrünü tamamlayan 180 eski elektrik direği de sökülerek, yerine yenileri dikiliyor. Bu çerçevede 60 adet beton yüksek gerilim direği ile 120 adet alçak gerilim direğini montajı yapılıyor. Direkler ile iletken kabloların demontaj ve montaj çalışmaları devam ederken beldeye enerji sağlayan DM-3 isimli dağıtım merkezi kabini işlevsiz bırakılarak, daha uygun bir yere yeni dağıtım kabini kuruldu. Beldede devam eden trafo güçlendirme çalışmaları kapsamında ise eski sistemde yanlış mevkilere kurulduğu belirlenen trafolar, bulundukları yerlerden sökülerek Dicle Elektrik tarafından belirlenen daha uygun yerlere taşındı.

Belde Halkından Destek Geldi

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, İkiköprü beldesindeki çalışmaların Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hizmet kalitesi yönetmeliğinde öngörülen standartlarda devam ettiğini belirtti. Açar, Dicle Elektrik ekiplerinin 3 haftadan bu yana ara vermeden çalıştıklarına dikkat çekerken, “Beldede bulunan müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve enerji sorunlarını sıfırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız çalışma ile beldedeki enerji altyapısı tamamen elden geçiriliyor. Bu yatırımın ardından beldede uzun yıllar enerji sorunu diye bir şeyin kalmayacağını söyleyebiliriz. Yaptığımız yatırımlara ve çalışmalara belde halkının verdiği destek de bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Gösterdikleri duyarlılıktan dolayı belde halkına kendim ve şirketim adına teşekkür ediyorum’’ dedi.