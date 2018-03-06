BAŞKAN DEMİRKOL, KALICI HİZMETLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, vatandaşların kamu hizmetlerinde ilk karşıladığı kurum olan mahalle muhtarlıklarının daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için başlattığı muhtar evi projesi kapsamında yapımı tamamlanan Devteşti Mahalle Muhtarlığının açılışını gerçekleştirdi. Başkan Demirkol, “Muhtarlarımızın rahat ve huzurlu şekilde çalışmaları, halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeleri amacıyla Haliliye Belediyesi olarak muhtar evlerini inşa etmeye devam ediyoruz” dedi.

Haliliye Belediyesi tarafından merkez mahallelerde muhtar evi bulunmayan mahallelere yönelik Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla başlatılan muhtar evi projesi kapsamında Devteşti Mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çalışmalar tamamlandı. Yapımı tamamlanan muhtar evinin açılışı, Başkan Fevzi Demirkol, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurdele kesiminin ardından açıklama yapan Başkan Fevzi Demirkol, muhtar evinin Devteşti halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Demirkol, “Muhtarlarımız halkımızın, kamu işlerinde ilk karşılaştıkları resmi kurumdur ve muhtarlarımız yerelde bizim ilk yöneticilerimiz. Muhtarlarımızın rahat ve huzurlu şekilde çalışmaları, halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeleri amacıyla Haliliye Belediyesi olarak muhtar evlerini inşa etmeye devam ediyoruz. Devteşti Mahallemiz, Türkiye’nin bir kısım il ve ilçesinden daha fazla nüfusa sahip bir mahalledir. Devteşti Mahallemizde yapmış olduğumuz bu muhtar evini, diğer mahallelerimizde de geçmiş tarihlerde yaptık. Olmayan mahallelerimizde de yapacağız. Devteşti halkına hayırlı olsun” diye konuştu.

Devteşti Mahalle Muhtarı Müslüm Güneş de, “Haliliye Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Demirkol’a, muhtar evi ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ise yaptığı açıklamada, “Muhtarlarımız ve ilçe teşkilatımızla, Haliliye Belediyemizin tüm mahallelere yaptığı gibi Devteşti’nde de yapılan muhtar evinin açılışına katıldık. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Mahalle Muhtarları Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı ve Ertuğrul Gazi Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Haktankaçmaz da, “Muhtarların hizmet etmesi için ciddi anlamda güzel hizmetler yapan Başkanımız Fevzi Demirkol’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Başkan Demirkol, bölgeden ayrıldı.

Öte yandan açılışa Başkan Yardımcıları Aysel Göncü, Mehmet Selim Polatkan, Osman Uludağ, Meclis üyeleri Feyyat Akbaş, Mehmet Keskin, Müslüm Yüksel, Abdulkadir Altundağ, AK Parti Haliliye Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özdemir de katıldı.