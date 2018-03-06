Siverek MYO’dan DGS Hazırlık Kursu

Siverek Meslek Yüksekokulu, bünyesindeki bölümlerde öğrenim gören 2. sınıf öğrencilerinin dört yıllık fakültelere geçişlerine olanak sağlayan DGS hazırlık kursu vermeye başladı. yüksekokul öğretim görevlileri tarafından gönüllü olarak verilen DGS kurslarına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Koordinatörlüğünü Siverek MYO öğretim görevlisi Kasım Ertürk’ün yaptığı kursun, öğrencilerimizin kariyer yapabilmeleri için önemli bir fırsat olduğuna değinerek; “Öğretim elemanlarının derslerinin olmadığı zamanlarda yaptıkları bu kurs sayesinde öğrencilerimz DGS’de başarılı olması amaçlanıyor. Bu anlamda öğrencilerimizin başarısı için gönüllü olarak çalışan öğretim elemanlarını tebrik ediyorum. Böyle fedakar öğretim elemanlarımız sayesinde üniversitemiz ve öğrencilerimiz daha da gelişecektir. Kursa katılan öğrencilere başarılar dilerim” dedi.