Siverek MYO’dan DGS Hazırlık Kursu

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Koordinatörlüğünü Siverek MYO öğretim görevlisi Kasım Ertürk’ün yaptığı kursun, öğrencilerimizin kariyer yapabilmeleri için önemli bir fırsat olduğuna değinerek; “Öğretim elemanlarının derslerinin olmadığı zamanlarda yaptıkları bu kurs sayesinde öğrencilerimz DGS’de başarılı olması amaçlanıyor. Bu anlamda öğrencilerimizin başarısı için gönüllü olarak çalışan öğretim elemanlarını tebrik ediyorum. Böyle fedakar öğretim elemanlarımız sayesinde üniversitemiz ve öğrencilerimiz daha da gelişecektir. Kursa katılan öğrencilere başarılar dilerim” dedi.
Yorum Yap