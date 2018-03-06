Harran Üniversitesi Eyyübiye yerleşkesinde Doğal Afet Eğitim Semineri düzenlendi.Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda, AFAD Şanlıurfa İl Müdürlüğü tarafından verilen seminere Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler MYO öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.Teknik Bilimler Myo Müdürü Doç. Dr. Gencay Sarıışık’ın açılış konuşmasından sonra AFAD-Arama Kurtarma Ekibinden Mustafa Göktepe ve Yusuf Aslan tarafından Doğal Afetler ile ilgili eğitim verildi.Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde doğal afetler, çeşitleri ve genel etkileri hakkında geniş bilgi verildi. Ülkemiz için en önemli doğal afetler arasında ilk sırada yer alan deprem konusuna detaylıca değinilen seminerde deprem anında/ öncesinde /sonrasında alınabilecek önlemler hakkında dinleyiciler bilgilendirildi.Osmanbey Kampüsünde de benzer eğitim seminerlerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalarını yürüttüğünü açıklayan Doç. Dr. Sarıışık ayrıca bu tür etkinliklerin sürekliliğinin sağlanması için de çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.