Urfalı işadamları URSIAD'ı kurdu

Kısa adı URSİAD olan Urfa Sanayici ve İş Adamları bir araya gelerek İstanbul'da dernek kurumunu resmen açtı.Geçici olarak derneğe başkanlık yapan Ömer Faruk Bahçıvan konuşmasına şu sözlerle başladı.Türkiye'de Avrupa ve ABD' de yaşayan Urfa'lı sanayici ve iş adamlarını, bundan böyle bir arada bir çatı altında toplamak istemekteyiz..İş adamlarının iletişimini sağlamak.Çeşitli faaliyetler,yayınlar ve seminerlerle üyelerin bilgilendirilmelerine çalışmak..Mesleki konularda gelişmelerine destek vermek..Ulusal düzeyde iş birlikleri ile ulusal ekonomi de etkin bir güç oluşturmak..Şanlıurfa dışında yaşayan sanayici iş adamlarımız ile Şanlıurfa'daki sanayici iş adamlarımız,belediye,valilik,sanayi ve ticaret odası gibi kurumlar arasında köprü rolünü üstlenmek..Şehrimize yatırımlar çekmek için faaliyetler yapmak..Bürokrasideki faaliyetler ile işlerin doğru,kolay ve hızlı çözülmesine destek sağlamaktırVizyonumuz,etkin ve etik değerler üzerine inşa edilmiş adil yönetim anlayışını esas alarak yenilikçi ve başarı odaklı çalışmalarla gerek Şanlıurfa'lı iş adamlarımızın ve gerekse Şanlıurfa'mızın değerini ve itibarını yükseltmektir.