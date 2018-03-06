Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Cumhurbaşkanı’nın ihanet olarak değerlendiriği “kot farkı ile kat kazanma” yöntemine sıkı denetim geldi. Artık kat kazanmak ve kat sayısını artırmak amacıyla kot alınan nokta tespit edilirken bölge kat rejiminin aşılmaması ve sokak siluetinin korunması esas alınacak.

Sözcü’nün haberine göre, yeni yönetmelikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kot denilen bir olay var. Bununla ne yazık ki müteahhitler, acımasız bir şekilde yolsuzluk yapıyor. Meyilli bir arazide beyefendi, inşaatı en yüksek noktadan alıyor. Kazanmak istiyorum, derken şehre ihanet ediyorsun” sözleri ile eleştiri konusu yaptığı kot konusunda düzenlemeye gidildi.

Kat kazanmak ve kat sayısını artırmak amacıyla kot alınan nokta tespit edilirken bölge kat rejiminin aşılmaması ve sokak siluetinin korunması esas alınacak. Binalara kot verilirken binanın yola olan mesafesine bakılacak. Yola olan mesafenin, bina köşe noktalarına göre farklılık gösterdiği hallerde binanın yola en yakın noktası esas alınacak. Binanın yola olan mesafesi; 6 metreden az ise yoldan, 6.00 metre veya fazla ise tabii zeminden kot verilecek. Viyadük, köprü gibi parsele giriş çıkış yapılamayan yerlerden, parklardan ve parsele bitişik olmayan yollardan binalara kot verilemeyecek.

1+1 VAR STÜDYO YOK

Yeni yönetmeliğe göre her konutta en az 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak, 1 banyo ve 1 tuvalet bulunacak yani artık 1+0 olarak tanımlanan stüdyo tipi daireler yapılmayacak. 3 katlı binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tesisi zorunlu hale getirildi.

Artık ana binadaki arıtma tesisleri, ısı merkezleri, yakıt ve su depolar emsal harici alanlardan çıkarılarak inşaat alanına dahil edildi. Kamu binaları da dahil olmak üzere yeni yapılacak toplam inşaat alanı 60 bin metrekarenin üzerinde olan yeşil çatı sistemleri uygulanması zorunlu hale getirildi.