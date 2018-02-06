“Kadınların geleceğine yatırım, ülkenin geleceğine yatırımdır”

Okul çağında çocukları olan kadın çalışanlarına okulun ilk günü ve karne günlerinde yılda 4 tam gün idari izin veriliyor

Kadın çalışanlar okulun ilk ve son günü ile aşı günlerinde izinli sayılıyorlar

Yeni doğum yapan çalışanların süt iznini günde 2 saat olarak uygulanıyor

1-3 yaş arası çocukları olan annelere, bebek bakımları için her gün 1 saat idari izin veriliyor

Anne çalışanlar bebekleri 3 yaşına gelene kadar cumartesi günleri çalıştırılmıyor

Genel Müdürlük, bölge ve transfer merkezlerinde hijyenik emzirme odaları bulunuyor

Anne çocuk sağlığı eğitimleri, Aras Akademi ile aile okulu ve aile eğitimleri, daha fazla kadın çalışan için öneri anketi gibi uygulamalar düzenleniyor.

Yeni kadın çalışan aday öneren çalışanlara ilgili adayın işe alınması durumunda prim veriliyor.

Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 2014 yılında Evrim Aras’ın kadın çalışan konusundaki sorumluluklarını uluslararası platformlara taşıyarak, Birleşmiş Milletler’de “Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’ni imzaladığını ve bu prensipleri imzalayan Türkiye’deki tek kargo şirketi olduklarını hatırlatan Hikmet Nuri Bulduk, “Bu konuda hayata geçirilen projelerde “cinsiyet eşitliliğini savunan, kadın çalışanlarımızı artırmaya yönelik uygulamalarımız var. Kadınların her alanda olduğu gibi kargo sektöründe de daha fazla yer alması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle sektörümüzde kadın istihdamını artırmayı kendimize sorumluluk alanı olarak belirledik. Türkiye genelinde sahada uzun yıllardır bizimle birlikte çalışan kadın teknisyenlerimiz, hatta yedek parça yöneticimiz, yaya ve motokuryelerimiz var. Yönetimden, sahaya şirketin her kademesinde kadınlarımızla omuz omuza çalışmaktan gurur duyuyoruz” dedi.İşe alımların yanı sıra tüm süreçlerde şirket içinde eşitlik sağlanana kadar, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini belirten Bulduk, “2017 yılında kadın çalışan sayımızı yüzde 6 oranında artırdık. Böylece toplam çalışanlarımız arasındaki kadın çalışanlarımızın oranı yüzde 16’ya yükseldi. Hedefimiz; bu yıl da kadın çalışan sayımızı arttırarak önümüzdeki yıllarda yüzde 20 bandının üzerine çıkarmak. Bu amaçla özellikle çalışan anneler için karne izni, aşı günü izni, süt izni gibi esnek saat ve gün uygulamaları geliştiriyoruz. Ayrıca yeni kadın çalışan aday öneren çalışanlarımıza ilgili adayın işe alınması durumunda prim veriyoruz. İş hayatında fırsat eşitliği ilkesinin de ötesine geçen ayrıcalıklar sunuyoruz. Kadınların geleceğine yatırım yapmanın, ülkenin geleceğine yatırım yapmak olduğunun farkındalığıyla hareket ediyoruz” dedi.Bulduk, “Öncellikle varlıklarıyla bize güç veren, özveri ve emekleriyle hepimize örnek olan çalışma arkadaşlarımız olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.Kargo sektöründe örnek projeleri ile dikkat çeken Aras Kargo’nun kadın çalışan sayısını arttırmak için hayata geçirdiği uygulamaların bazıları şöyle sıralanıyor;