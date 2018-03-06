'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

Manken Ece Gürsel, dün Seda Sayan’ın kendi adını taşıyan programına konuk oldu. Keyifli başlayan programın ilerleyen dakikalarında ilginç bir diyalog yaşandı.

“SPERM BANKASINDAN HAMİLE KALMAK İSTER MİSİN?”

Bilal Özcan, Ece Gürsel’e “Sperm bankasından hamile kalmak ister misin?” diye sordu.



“ÖYLE BİR ŞEY YAPARIZ”

Ece Gürsel ise Özcan’a bu konuyu annesiyle de konuştuğunu belirterek “Annem koca adayı çıkmadı. Hiçbir şey de kalmadı. Öyle bir şey yaparız demişti.” yanıtını verdi.

İNŞAAT İŞÇİLERİNİ ÖNERDİ

Bu sırada söze giren Seda Sayan’ın Ece Gürsel’e verdiği tavsiye ise şaşırttı: “Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Kız siz ne bekliyorsunuz doğurmak için. Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var?