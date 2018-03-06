Vali Erin'e Büyük İlgi!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale’de yapımı tamamlanarak hizmete giren Akçakale Adalet Sarayını ziyaret ederek, Akçakalelilere hayırlı uğurlu olsun dedi.Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ile birlikte Akçakale’ye giden Vali Erin’i, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve Akçakale Başsavcısı Samet Can Acar karşıladı. Adalet Sarayı hakkında Başsavcı Acar’dan bilgiler alan Vali Erin, binanın bölümlerini gezerek, Akçakale’ye hayırlı olmasını diledi.Adalet Sarayı ziyaretinin ardından Akçakale Süleyman Şah Konaklama Tesislerine geçen Vali Erin ve beraberindekiler, burada da tesiste hayatlarını sürdüren Suriyeli misafirlerle bir araya geldi. Suriyeli misafirlerle sohbet ederek sorunlarını dinleyen Vali Erin’e Suriyeli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.Akçakale’deki temaslarının ardından Eyyübiye ilçesine bağlı Harrankapı Mahallesinde yapımı tamamlanarak hizmete giren Harrankapı Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret eden Vali Erin, sağlık merkezini gezerek verilen hizmetler hakkında vatandaşlarla sohbet etti.