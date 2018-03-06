Urfa Şaha Kalkacak...

6. Bölge teşvikleri ve uygun enerji maliyetleri başta olmak üzere sanayi alt yapısı nedeniyle Şanlıurfa, yeni yatırımcılar için cazibe merkezi oldu. Dünya’dan Berrin Sesli’nin haberine göre, geçen yıl yaklaşık 286 milyon liralık yatırım bedeliyle 44 tesisin faaliyete geçtiği Şanlıurfa OSB’de, toplam 208 firma faaliyet gösterirken ayrıca 4 bin kişilik yeni istihdamla beraber 19 bin 624 kişiye iş imkanı sağlandı. Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Şanlıurfa OSB ve Türkiye Ayakkabı Sanayiciler Derneği (TASD) arasında sağlanan üçlü mutabakatla 130 bin metrekare alan üzerine yapılması planlanan Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi için de altyapı çalışmaları başladı. TASD üyeleri için 2-3 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika binaları yapılarak firmalara kiraya verilmesi planlanan projede 7 bin kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.Geçen yıl Şanlıurfa için yeni yatırımların hayat bulduğu verimli bir yıl olduğuna işaret eden Şanlıurfa OSB Genel Müdürü Yunus Emre Aksu, 240 yeni yatırımcı ile temas halinde olduklarını ve 44 yeni yatırımı kente kazandırdıklarını söyledi. Toplamda 285 milyon 995 bin liralık yatırım yapıldığını belirten Aksu, “Bu 44 firma ile 4000 kişilik ek istihdam sağlandı. Toplamda OSB’mizde 208 firma faaliyet gösterirken, 19 bin 624 kişiye istihdam sağlanıyor. Sektörel dağılımda yüzde 48 ile tekstil, giyim ve deri birinci sırada. Yüzde 21 ile gıda ve tarımsal ürünler ikinci, yüzde 10 ile kimya ve plastik üçüncü sırada yer alıyor. Tekstil ve ayakkabıda Şanlıurfa’nın ülkemizde merkez olması için uğraşıyoruz. İHKİB ve TASD ile önemli iş birliktelikleri gerçekleştirdik. Örneğin bölgemizde tekstil sektöründe Rubenis İplik, Özak Tekstil, Karbel Konfeksiyon ve Karahan Tekstil önemli yatırımcılarımız arasında” şeklinde konuştu.Çalışmalar hakkında bilgi veren Aksu, burada TASD üyeleri için yaklaşık 2-3 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika binaları yapılarak firmalara kiraya verilmesinin planlandığını söyledi. Tahsis edilen alanın kazı dolgu işlerinin 2.2 milyon lira harcamayla yaptırıldığını, birinci etapta 44 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak fabrika binaları için de Karacadağ Kalkınma Ajansı’ndan 14 milyon 215 bin 814 TL finansman sağlandığını belirten Aksu, ilgili parselin YİKOB’a tahsis edildiğini söyledi. İHKİB ile yapılan protokol kapsamında da bölgede tekstil ve konfeksiyon imalatı üzerine yatırım için gelen üye firmalar için toplam 300 hektarlık alan ayrıldığını ve bu proje kapsamında da 15 bin kişilik bir istihdam sağlanmasının planlandığını anlatan Aksu, burada faaliyete geçecek hazır giyim firmalarının ortak ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler için de Karacadağ Kalkınma Ajansı’ndan mali destek sağlandığını vurguladı.