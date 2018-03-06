İhtiyaç Sahibi Herkese Yapılacak...

Ülkemizde hemen her kesime yönelik devlet destekleri var. Gençlere, yaşlılara, annelere, yetimlere, yoksullara, işsizlere, ev almak isteyenlere, evlenenlere devlet desteği sağlanıyor. Kimine toplu para kimine de aylık destek var.Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Gerekli şartları yerine getirenlere aylık 1085 lira maaş bağlanıyor. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi) gideremeyenlere bakanlar, bakım maaşı alabiliyor.Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet yaşlılık maaşı veriyor. Yaşlılık maaşı almanın yolu kolaylaştırıldı. Yaşlılık maaşı almaya aday olan kişi, daha önce ailesi ile beraber değerlendiriliyordu. Yeni düzenleme ile artık kişiler çocukları ile beraber değil, sadece kendisi ve varsa eşi ile değerlendirilecek.Çocuğu olan kadınlar, doğum izni sonrası yarım gün çalışma imkanına sahip. Bu hakkı kullanan anneye; işveren maaşının yarısını, devlet de ayda 938,65 lira ödüyor. Anneye, 180 günde devlet 5 bin 631 lira veriyor.