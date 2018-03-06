Son zamanların en çok konuşulan dizilerinden olan La Casa De Papel 2. sezon ne zaman merak edenler için dizinin 2. sezon başlama tarihini açıklıyoruz.

Netflix orijinal yapımı olan La Casa De Papel’in yapımcılığını Alex Pina yapıyor. La Casa De Papel’in oyuncu kadrosunda ise Ursula Corbero, Alvaro Morte, Itziar Ituno, Enrique Arce, Paco Tous, Alba Flores, Jaime Lorente, Darko Peric, Esther Acebo, Maria Pedraza yer alıyor.

La Casa De Papel’in Netflix’de yayınlanan 1. sezonu 13 bölümden oluşuyor. Dizinin 1. sezon bölümleri 50 dakikalık bölümlerden oluşuyor. La Casa De Papel dizisinin konusu ise bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere bir araya gelen sekiz hırsızın polisi ustalıkla yönlendirirken, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitlemesini konu alıyor.



La Casa De Papel 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Netflix’de 2. sezonu yayınlanacak olan La Casa De Papel’in 2. sezon başlama tarihi Netflix’in açıklamasına göre dizinin 2. sezonu 6 Nisan‘da gelecek