Urfalı Vekil,Bursa'ya Göz Kırptı!

Olay Gazetesi Yazarı Ahmet Emin Yılmaz, bugünkü köşesinde sessizliğini bozup sahaya çıkan Faruk Çelik'e yer verdi.



Yazıya göre Faruk Çelik; Büyükşehir adaylığı konusunda "tasarrufum yok, ama görev verilirse kaçamam" derken, 2019 için de uyarılar yaptı, spekülasyonlara cevap verdi...

Faruk Çelik Bursa'ya dönüşünü ilan etti, mesajı da verdi: Görev düşerse kaçmam

Kuruluşundan 2011'e kadar AK Parti'nin Bursa'daki her şeyi oldu. Mahalle mahalle, köy köy çalıştı, siyasete evlerde sohbet yöntemini getirdi.

Gerek güçlü Grup Başkanvekilliği döneminde, gerek üstlendiği Bakanlıklar sürecinde Bursa'nın aldığı her hizmet ve yatırımda emeği vardı, Bursa'nın Ankara'daki arkası oldu.

Sonra...

2011'de siyasi tayinle Şanlıurfa'ya gitti. Evinin olduğu, ailesinin yaşadığı Bursa'ya gelip gitti, ama eskisi gibi Bursa siyasetiyle ilgilenemedi. Yerine gelen abi de teşkilatların onunla temasını istemedi, görüşenler hain ilan edildi.

Emeğini Urfa'ya hizmet için harcarken, Bursa'yı uzaktan izlemeye devam etti, her kargaşada gölgesi aransa da müdahalesi olmadı.