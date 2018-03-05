Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şanlıurfa İl Müdürlüğü, 2018 yılı Ocak ayı belgelerinin elektronik ortamda alınmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
''Kamu işyerleri ile özel işyeri olup ters işyeri kodu atılan (ayın 15'i ile müteakip ayın 14'ünü esas alarak ücret ödeyen özel sektör işyerleri) işyerlerinin aylık prim ve hizmet belgelerini verme süresi, 5/12/2017 tarihli, 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği ile ilgili dönemi takip eden ayın 23'ü olarak değiştirilmişti.
Ancak, bazı kamu işyerleri ile ters işyeri kodu atılan özel sektör işyerlerinin 2018/Ocak dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 23/2/2018 tarihine kadar elektronik ortamda vermedikleri ve bu tarihten sonra manuel olarak vermek durumunda kaldıkları anlaşılmıştır.
İşverenlerimizin mağduriyet yaşamaması, işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların hizmet ve prim bilgilerinin geciktirilmeksizin elektronik ortamda kayıt altına alınması ve gereksiz emek ve zaman kaybına yol açılmaması amacıyla, 2018/Ocak dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin, 7/3/2018 tarihine kadar, elektronik ortamda Kurumumuza verilme imkanı sağlandığından, söz konusu belgelerin bu tarihe kadar e-Bildirge sistemi üzerinden Kuruma verilmesi gerekmektedir.''
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