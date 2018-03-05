Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...

Çalışan ücretlerini ayın 15'inde ödeyen kamu ve özel sektör iş yerlerine ocak ayı prim ve hizmet belgelerini 7 Mart'a kadar e-Bildirge Sistemi üzerinden on-line bildirme kolaylığı getirildi.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şanlıurfa İl Müdürlüğü, 2018 yılı Ocak ayı belgelerinin elektronik ortamda alınmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı: