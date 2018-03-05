Urfa İçin Güzel Haber,60 Bin Kişiye...

DSİ Genel Müdürlüğü ve DSİ 15. Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa ve bölgenin kurak topraklarını su ile buluşturmaya, yüzbinlerce insana sulama projeri ile istihdam sağlamaya devam ediyor.Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı DSİ Genel Müdürlüğü ve DSİ 15. Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa ve komşu illerdeki sulama projelerinin yapımlarını sürdürüyor.Çalışmalar tam hız sürüyor.Bu kapsamda, 297 bin 290 dekar tarım arazisini sulayacak olan Mardin Depolaması Cazibe Sulaması ve drenaj şebekesi projesinde çalışmalar tam hız sürüyor.Enerji sorunu çözülecek.Yüklenici firması Enkaya İnşaat-Kalem İnşaat İş Ortaklığı olan ve Mardin’e ait Derik ile Kızıltepe ilçelerinde bulunan arazileri sulayacak olan projenin bitirilmesiyle, yer altı suyu ile yapılan sulama sona erecek. Böylelikle bölgenin en büyük problemi olan enerji sorununun çözümünde büyük bir yol alınmış olacak.Köyden gelen göçün önüne geçilecek.Enerji sorununun büyük bölümünün çözüme kavuşması, 60 bin kişiye istihdam sağlanması ve yıllık 120 milyon TL net gelir artışı sağlanmasıyla, yöredeki bereket artacak ve köyden kente gelen göçün de önüne geçilmiş olacak.170 000 metre tahliye kanalının açılmaya devam ettiği projede, 861 022 metre borulu şebeke ve inşaatları binlerce sanat yapısı ile inşa ediliyor.