Vergi Ne Demek?,Mali Müşavirler Anlattı!

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen panelde verginin bugünü ve geleceği ele alındı.Moderatörlüğünü Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Demir’in yaptığı panele konuşmacı olarak Vergi Müfettişi Mustafa Erol, Yeminli Mali Müşavir Abdullah Yeşil ve öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Küçükkaya katıldı.Panelin açılışında konuşan Prof. Dr. Murat Demir verginin devlet için var olan önemine kısaca değindi. Bir devletin vergi ile ayakta durduğunu belirtti. Daha sonra söz alan Vergi Müfettişi Mustafa Erol vergi müfettişi olmanın önemine değinerek, öğrencilere nasıl vergi müfettişi olunabileceğini anlattı. Vergi Müfettişi Erol, vergi müfettişliğinin şartlarını salonu dolduran öğrencilere maddeler halinde bir bir anlattı. Daha sonra Yeminli Mali Müşavir Abdullah Yeşil, mali müşavirlerin gözüyle verginin ne demek olduğundan bahsetti. Panel, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Küçükkaya’nın sunumu ile sona erdi.Yaklaşık 2 saat devam eden panele rektör yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.