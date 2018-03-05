Urfa'ya 6 Madalyayla Döndüler...

Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışması ve festivali kabul edilen, İstanbul TÜYAP’ta gerçekleştirilen 16. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Yarışmasına, öğretim görevlisi İlker Rağbetli’nin koordinatörlüğünde katılan Harran Üniversitesi öğrencileri, 1 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.Yurtiçi ve yurtdışından 23 ülkeden 1950 şef adayı ile yarışan geleceğin aşçıları olacak olan öğrenciler, farklı kategorilerde olmak üzere makarna yarışmasında gümüş, ana yemek yarışmasında bronz, balık kategorisinde bronz ve Üniversiteler arası ekip yarışmasında 3 bronz madalya alarak toplam 6 madalyanın sahibi oldular.Dönüş sonrası öğrencileri makamında kabul eden Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Necmettin Elmastaş, öğrencileri ve program hocalarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Harran Üniversitesi olarak bu tür uluslararası yarışmalara katılmanın önemine değinen Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, böyle organizasyonların Şanlıurfa’nın ve bölgenin yöresel lezzetlerinin, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınması için köprü görevi gördüğünü belirterek, gençlerinde eğitim ve mesleki gelişimine katkı sağladığını belirtti.