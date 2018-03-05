Harran Üniversitesi Devlet Üniversiteleri Arasında Birinci Oldu

Sıralama Çeşidi 2018 2017 2016 Sıralama Puan Sıralama Puan Sıralama Puan Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması 11 65-70 18 60-65 43 45-50 2006 Yılından Önce Kurulan Devlet Üniversiteleri 10 65-70 11 60-65 26 45-50 Sağlık Bilimleri/Hemşirelik Fakülteleri/ Sağlık Yüksek Okulu 31 60-65 1 70-75 2 50-55 İlahiyat/ İslami İlimler Fakültesi 3 60-65 2 55-60 - - Ziraat Fakültesi 9 70-75 4 65-70 13 45-50 Fen-Edebiyat Fakültesi 4 70-75 5 60-65 12 45-50 Meslek Yüksek Okulları 4 65-70 8 55-60 - - Mühendislik Fakültesi 5 70-75 13 60-65 41 45-50 Veteriner Fakültesi 6 65-70 15 55-60 İİBF/İşletme/İktisat/Yönetim Bilimleri Fakültesi 29 50-55 27 50-55 61 35-40 Tıp Fakültesi 31 55-60 28 55-60 - - Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi 26 60-65 38 50-55 58 35-40

Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri 2017 yılı sıralamasında Sağlık Bilimleri Fakültesinin birinci olduğu sıralamada İlahiyat Fakültesi ikinci, Fen Edebiyat Fakültesi Dördüncü olurken Harran Üniversitesi, üniverite olarak 11’ci sırada yer aldı.Harran Üniversitesinin Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralamaları (DÜS) sıralamasında başarılı bir performans sergilediğini belirten Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın,“Bu başarıda payı olan ve üniversitemizi en güzel şekilde temsil eden Fakültelerimizin değerli öğretim elemanlarını kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.Sıralamalara 108 üniversite dâhil edildiği DÜS’ün temel amacı, Türkiye’deki devlet üniversiteleri ve bu üniversitelere bağlı fakülteleri akademik teşvik performanslarına göre sıralamaktadır. Akademik teşvik yönetmeliği; devlet yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının dokuz faaliyet türünden akademik teşvik puanlarının hesaplanmasını ve bu puanlara göre teşvik ödemesi almalarını düzenlemektedir. Öğretim elemanlarının performansları dokuz faaliyet türünde puanlanmaktadır. Bu faaliyet türleri proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi (proje pazarı), patent, atıf, tebliğ ve ödülden oluşmaktadır.Genel ve Fakülte Bazında Harran Üniversitesi DÜS Sıralaması