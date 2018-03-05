Harran Üniversitesi Devlet Üniversiteleri Arasında Birinci Oldu

Harran Üniversitesinin Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralamaları (DÜS) sıralamasında başarılı bir performans sergilediğini belirten Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın,
“Bu başarıda payı olan ve üniversitemizi en güzel şekilde temsil eden Fakültelerimizin değerli öğretim elemanlarını kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.
DÜS NEDİR?
Sıralamalara 108 üniversite dâhil edildiği DÜS’ün temel amacı, Türkiye’deki devlet üniversiteleri ve bu üniversitelere bağlı fakülteleri akademik teşvik performanslarına göre sıralamaktadır. Akademik teşvik yönetmeliği; devlet yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının dokuz faaliyet türünden akademik teşvik puanlarının hesaplanmasını ve bu puanlara göre teşvik ödemesi almalarını düzenlemektedir. Öğretim elemanlarının performansları dokuz faaliyet türünde puanlanmaktadır. Bu faaliyet türleri proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi (proje pazarı), patent, atıf, tebliğ ve ödülden oluşmaktadır.
Tablo 1: Genel ve Fakülte Bazında Harran Üniversitesi DÜS Sıralaması
|Sıralama Çeşidi
|2018
|2017
|2016
|Sıralama
|Puan
|Sıralama
|Puan
|Sıralama
|Puan
|Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması
|11
|65-70
|18
|60-65
|43
|45-50
|2006 Yılından Önce Kurulan Devlet Üniversiteleri
|10
|65-70
|11
|60-65
|26
|45-50
|Sağlık Bilimleri/Hemşirelik Fakülteleri/ Sağlık Yüksek Okulu
|31
|60-65
|1
|70-75
|2
|50-55
|İlahiyat/ İslami İlimler Fakültesi
|3
|60-65
|2
|55-60
|-
|-
|Ziraat Fakültesi
|9
|70-75
|4
|65-70
|13
|45-50
|Fen-Edebiyat Fakültesi
|4
|70-75
|5
|60-65
|12
|45-50
|Meslek Yüksek Okulları
|4
|65-70
|8
|55-60
|-
|-
|Mühendislik Fakültesi
|5
|70-75
|13
|60-65
|41
|45-50
|Veteriner Fakültesi
|6
|65-70
|15
|55-60
|İİBF/İşletme/İktisat/Yönetim Bilimleri Fakültesi
|29
|50-55
|27
|50-55
|61
|35-40
|Tıp Fakültesi
|31
|55-60
|28
|55-60
|-
|-
|Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi
|26
|60-65
|38
|50-55
|58
|35-40
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