Başkan Demirkol, Pazar Mesaisinde Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Pazar mesaisinde Umut, Şenocak, Anaz, Gülveren ve Kaynaklı kırsal mahallelerini ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle görüştü. Mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, yapılacak çalışmalarla ilgili planlama yapan Başkan Demirkol, “Pazar günümüzü kırsal mahallelerimizde geçirmeye devam ediyoruz. Hem çalışmalarımızı inceliyoruz hem de bölge halkıyla hemhal oluyoruz” dedi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek, talepleri birinci ağızdan dinleyen Başkan Fevzi Demirkol, her pazar günü olduğu gibi kırsal mahalle ziyaretlerini devam ettirdi. Başkan Demirkol, dün yaptığı ziyaretlerde Umut, Şenocak, Anaz, Gülveren ve Kaynaklı kırsal mahallelerini ziyaret etti. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, yapılması gereken çalışmalarla ilgili mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulunan Başkan Demirkol, mahalle sakinlerinin de talep ve teşekkürlerini aldı.

Şenocak kırsal Mahallesinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Mahalle Muhtarı Şevkey Beyunca, Haliliye Belediyesinin her isteklerini yerine getirdiklerini ifade ederek, “Sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar ne istediysek yok demedi; camimize ve taziye evimize klima gönderdi, halı gönderdi. Allah kendisinden razı olsun. Daha önce yapılan yollarımız da, su şebekesi nedeniyle bozuldu inşallah en kısa sürede ilgili kurum bu yollarımızı yapacaktır” dedi.

Başkan Fevzi Demirkol da, Şenocak’ta yaptığı açıklamada, “Şenocak kırsal Mahallemize geldik. Şenocak’ta daha öncesinden Haliliye Belediyesi olarak mahalle içi yolları yaptık ve bu yolları yaptığımız su geçişi olan yerlere de 83 adet büz borunun döşemesini yaptık. Cami ve taziye evinin klima ve halılarını temin ettik. Eğitim çalışmalarında da, okullarımıza kitaplar gönderdik. Yapmış olduğumuz çalışmaları yerinde inceleyip, yapılacak çalışmalarımızı bugün planladık” diye konuştu.

Gülveren kırsal Mahallesindeki incelemeleriyle ilgili de açıklama yapan Başkan Fevzi Demirkol, Fen İşleri Müdürlüğünün 6 ekiple kırsalda çalışma yaptığının altını çizerek, “Pazar günümüzü kırsal mahallelerimizde geçirmeye devam ediyoruz. Sabahın ilk ışıklarından itibaren Umut, Şenocak, Kaynaklı, Anaz ve şimdide Gülveren’deyiz. Kırsal mahallelerimizde yapmış olduğumuz çalışmaları yerinde incelemek, yapacağımız çalışmaları planlama imkanı buluyoruz. Şuanda Diphisar, Yenice, Yolyazı, Bağlar, İncirağacı ve Güzelköy kırsal mahallelerimizde 6 ekiple çalışıyoruz. Kırsal mahallelerimizi ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle hemhal oluyoruz. Şuanda da Gülveren kırsal Mahallemizde bizi muhabbetle karşıladıkları için mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gülveren kırsal Mahalle Muhtarı Sinan Baynaz da, Başkan Fevzi Demirkol’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi.