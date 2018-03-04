O heykeltıraş Urfa'da,Tehdit...

Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan heykeltıraş Akram Saffan, yaşadığı mülteci yaşamının heykellerini yapıp Urfa Karga Sanat Atölyesi’nde sergi açtı.

Saffan, Suriyelilerin ülkeleri dışında kayıp bir yaşam yaşadıklarını, eserlerinde de savaş ve göçebeliğin izleri olduğunu dile getiriyor.

Daha çok hüzünlü insan yüzlerini işlediğini ifade eden sanatçı, üzerinde erkek figürlerinin olduğu ve alınlarında numaralar yazılı olan eserini “Suriye’de cezaevinde kaldım. Orada insanların adları yok. Sana sadece bir numara verirler. Sen yoksun, numaran vardır. Hayat da zaten öyle değil mi? Yok olma noktasındayız” diye anlatıyor.

Savaştan yalın ayak kaçıp birçok kent gezdiğini aktaran Saffan, “Evet bir sanatçı olarak üretiyorum, ancak hala ölümün kokusu burnumda” sözleriyle aktarıyor ruh halini.

Toprak, taş, tahta ve mermer kullanarak eserlerini oluşturan Saffan’ın sergisi 6 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

Akram Saffan hakkında

50 yılının 40 yılını sanatla geçiren Akram Saffan, Suriye’nin Deyr ez Zor kentinde sanatçı bir aileden geliyor.

Yaşadığı kentte zamanla kendine bir atölye açan Saffan, sanatını burada icra ederken savaşla birlikte atölyesi de ailesi de dağılır.

Tehdit altında olduğu için ülkesini terk etmek zorunda kalan sanatçı, 3 yıl önce Antakya’ya oradan da Urfa’ya gelir ve burada yaşamaya başlar.

İlk olarak eserlerini evinin mutfağında yapan sanatçı, artık heykellerini Karga Sanat Atölyesi’nde yapıyor.