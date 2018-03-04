Fakıbaba İmzayı Attı,Mali Tamamdır!

Fakıbaba “Bu iş birliğinin ülkelerimizin ticari ve dostluk bağlarını daha da güçlendireceğine inanıyoruz” dedi.



Gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen toplantı öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mali Cumhurbaşkanı Keita tarafından devlet nişanı takdim edildi. İki ülke arasındaki anlaşmalar, ilgili bakan ve kurum yöneticileri tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza törenin ardından ziyaretine ve görüşmelerine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mali’ye cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye’den ilk ziyareti gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı Keita’ya gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

“TERÖRLE MÜCADELESİNDE MALİ’NİN YANINDAYIZ”

“Biz, Mali’yi asla uzak bir ülke olarak görmedik, görmüyoruz” diyen ve kendi nazarlarında Timbuktu şehrinin; İstanbul’un, Konya’nın, Bursa’nın bir kardeşi olduğunu; belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarihî arka plan ışığında, Mali ile bağları daha güçlendirmek istediklerini söyledi.

Mali Cumhurbaşkanı Keita ile oldukça faydalı istişareler yaptıklarını, Mali için büyük önem taşıyan barış ve uzlaşı sürecindeki gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biliyorum ki Mali terörden çok çile çekti. Bu acıyı biz de çektik çekiyoruz, onun için iyi biliriz. Bu noktada her türlü desteği vermeye, bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da hazırız” dedi.

Mali’nin istikrarına, huzuruna ve toprak bütünlüğüne verdikleri önemin altını çizen ve terörle mücadelesinde Mali’nin yanında olduklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Brüksel’de yapılan toplantıda G5 Ortak Gücü’ne Türkiye’nin 5 milyon dolar yardımda bulunacağını taahhüt ettiklerini hatırlattı.

“BATININ TERÖR KARŞISINDAKİ VURDUMDUYMAZLIĞINI BÜTÜN DÜNYA İZLİYOR”

Terörün dininin, dilinin ve etnik aidiyetinin bulunmadığını vurgulayarak, “Her kim eli kanlı çeteleri belli bir din ya da etnik kimlikle özdeş hâle getiriyorsa, o teröristin ekmeğine yağ sürüyor demektir” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı’nın terör karşısındaki vurdumduymazlığın bütün dünya tarafından izlendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü terörle mücadelesinin yoğun bir biçimde devam ettiğine işaret etti ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusunun 120 civarında şehit verdiğini hatırlattı. Aldığı son haberle Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 2 bin 348 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün teröristleri bu bölgeden temizleyinceye kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehitlerimiz şüphesiz ki oluyor, canımız da yanıyor. Ama biz biliyoruz ki şehadet makamlar üstü bir makamdır. Bu da bizim Mehmetçiğimizin en büyük gurur ifadesidir” sözlerine yer verdi.

“TERÖRİZME KARŞI SAMİMİ BİR MÜCADELE VERİLECEKSE, TÜM ÜLKELER AYNI TUTUMU BENİMSEMELİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti: “Her kim eli kanlı çeteleri belli bir din ya da etnik kimlikle özdeşleştiriyorsa, o teröristin ekmeğine yağ sürüyor derken onları onlarla beraber değerlendiriyoruz. DEAŞ, El Kaide ve Boko Haram gibi örgütlerin öncelikli hedefi her zaman Müslümanlar olmuştur. Bu hususta özellikle batılı ülkelerin daha çok hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Terörizmin kanlı ve çirkin yüzünü, bugün maalesef Burkina Faso’da bir kez daha gördük. Başkent Ouagadougou’da gerçekleşen terör saldırılarını kınıyoruz. Biz sadece ülkemizi hedef alan terör örgütlerine değil, tüm terörist yapılara karşıyız. Terörizme karşı samimi bir mücadele verilecekse, tüm ülkelerin aynı tutumu benimsemesi gerekmektedir.”

Mali Cumhurbaşkanı Keita ile yaptıkları görüşmelerde askerî-güvenlik alanındaki iş birliği ilişkilerini de ele aldıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Mali Eylem Planı çerçevesinde yaptıkları bağış taahhüdü uyarınca, Mali güvenlik ve savunma güçlerine 2017 yılında malzeme yardımında bulunduklarını açıkladı.

Açıklamalarında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) Mali’de yürüttüğü kalkınma ve insani yardım projelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Ulusal Meclisi’nin restorasyon ve tefrişat projesi ile Bamako İşitme Engelliler Okulu’nun fiziki imkânlarının arttırılmasına yönelik projenin, TİKA’nın ülkede gerçekleştirdiği ve yürüttüğü projelerden sadece iki örnek olduğunu söyledi.

“İMZALANAN ANLAŞMALAR İKİLİ İLİŞKİLERİMİZE YENİ BİR İVME KAZANDIRACAK”

Bu faaliyet ve projelerin, güçlendirilerek sürdürüleceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Burslarıyla birçok Malili öğrenciye Türkiye’de üniversite eğitim imkânı sunduklarını, Diyanet Vakfı ile bazı gönüllü kuruluşların da Malili gençlere eğitim desteği sağladığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz önce ekonomi, enerji, sağlık, eğitim, bilişim, diplomasi ve spor alanlarında çeşitli anlaşmalar imzaladık. Bu anlaşmaların da ikili ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına ve yararlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu ulaşım hizmeti olmayan Mali’de, metrobüs ile toplu ulaşım sisteminin kurulması için bir Türk firmasının gelecek hafta ülkeye gelerek konu ile ilgili çalışma başlatacağını da müjdeledi.

MALİ’DE FETÖ İLE MÜCADELE

Kendisine takdim edilen nişan için teşekkür eden ve kendisini onurlandıran bu nişanı milleti adına kabul ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptıkları görüşmelerde FETÖ terör örgütüyle mücadelenin de gündeme geldiğini aktardı ve bu mücadelede Mali Cumhurbaşkanı Keita’ya Türkiye ile sergilediği dayanışma için şükranlarını ifade etti.

Mali’deki FETÖ iltisaklı okulların Maarif Vakfı’na devriyle, Mali Millî Eğitim Bakanlığı ile Maarif Vakfı’nın birlikte yürüteceği eğitim hizmetinin, Mali’ye çok daha faydalı olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yine bazı ticari işletmelerin arkasındaki sinsiliği de anlattım. Amerikan firmaları adına gelip kendilerine çalışan bunlar, şeytani bir zihniyetin temsilcileridir. Bütün isimleriyle kendilerine verdim. Çünkü Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz” ifadelerini kullandı.

“AFRİKA KITASINDAKİ VARLIĞIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ”

2015 yılında 32,5 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin geçen yıl 82 milyon doları aştığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, ardından 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler bağlamında Türk Hava Yolları’nın Bamako seferlerinin frekans artırarak devam etmesini de çok önemli bulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19-21 Nisan tarihlerinde Bamako’da düzenlenecek 1. Mali Uluslararası Sanayi Fuarı’na Türkiye’nin onur konuğu olarak dâhil edilmesinin de kendileri için gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarını şu cümlelerle tamamladı: “Cezayir’le başlayan, Moritanya ve Senegal’le devam eden Afrika ziyaretimin son durağı Mali oldu. Ziyaret ettiğim tüm ülkelerde büyük hüsnükabul gördük, samimiyet ve dostlukla karşılaştık. İnşallah Afrika Kıtasındaki varlığımızı daha da güçlendireceğiz. Mali’nin en kısa zamanda eski parlak günlerine kavuşacağına inandığımı bu vesileyle tekrar ifade etmek istiyorum.”

MALİ CUMHURBAŞKANI KEİTA: “SAYIN ERDOĞAN DAVANIZ ONURLU BİR DAVA, BUNUN BİR EGO DAVASI OLMADIĞINI BİLİYORUZ”

Mali Cumhurbaşkanı Keita da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mali’ye yaptığı ziyareti “Tarihe geçecek bir ziyaret” olarak nitelendirdi ve “Herkes Osmanlı kültürünün tohumlarının dünyayı heyecanlandırdığını bilir. Gerçekten de büyük bir onur duyuyoruz bugünkü ziyaretten, en güzel şekliyle gerçekleşti” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Müslüman ülkelerinin kalkınmasına ve refahının artırılmasına büyük önem gösterdiğini bildiklerini belirten Mali Cumhurbaşkanı Keita, açıklamalarının devamında şunları söyledi: “Gerçekten de Müslüman dünyasında kendi sesini duyuracak ve liderliğini ortaya koyacak bir lidere ihtiyaç vardı ve artık bu ses duyuluyor. Biz de kendisinin yanındayız, Türkiye için ve dünya için dayanışma içinde hareket edeceğiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, davanız onurlu bir dava, bunun bir ego davası olmadığını biliyoruz. Bu hem Türkiye için, hem de insanlık için yürüttüğünüz bir dava. İnsanlık değerleri, insan haysiyeti ve farklı milletlerin haysiyeti için göstermiş olduğunuz bir dava. İşte bu yüzden de siz bizim güvenimizi kazandınız ve sizinle gurur duyuyoruz.”

Ortak basın toplantısıyla ülkedeki temaslarını ve dört Batı Afrika ülkesini kapsayan resmî ziyaretlerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali'nin başkenti Bamako'dan ayrılarak Türkiye’ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Mali Uluslararası Bamako-Senou Havalimanı'ndan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile eşi Aminata Keita tarafından uğurlandı.