Cellat Urfa'da Yakalandı!

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''DEAŞ terör örgütünün ülkemizde yapmayı planladığı eylemlerin engellenmesi için yapılan çalışmalarda TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde Suriye Deyrizor şehrinde DEAŞ örgütüne bağlı olarak sözde Cellat olarak faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.K ve örgüt üyesi olarak faaliyet gösteren Suriye uyruklu U.H isimli şahıslar yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır” denildi.
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