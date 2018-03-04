Belediyelerde ki Vurgunlara Artık Son...

AKÇELİ İŞLERE DENETİM
Komisyona verilen bilgiye göre, büyükşehir belediyeleri ile ilgili yasada değişiklik yapılacak. Paketteki en önemli düzenleme belediyelerin akçeli işleri ile ilgili olacak. İmar, bütçe, ihale gibi faaliyetlerin daha sıkı denetlenmesine ilişkin mekanizmalar oluşturulacak. Mevcut denetim mekanizmalarının çoğaltılması, ara kademeler eklenmesi de gündemde. Özellikle bir kalemde trilyonlarca lira rant yaratan imar düzenlemeleri, trilyonlarca liralık ihalelerin sıkı bir denetime alınması hedefleniyor.
İNTERNETTE YAYIN
Düzenlemelerin esas hedefi belediyelerin şeffaflaşmasını sağlamak. Bunun da 'dijital şeffaflık' ile hayata geçirilmesi planlanıyor. Sisteme göre imar kararlarının alındığı toplantılar ile belediye ihalelerinin kamuya açık yapılması gündemde. Toplantıların internet ortamında canlı yayımlanması, isteyenin takibine açık olması düşünülüyor.
AYRI BAŞKANLAR
Büyükşehir belediye başkanı ile belediye meclisi başkanı aynı kişi olmayacak. Bu düzenlemeyi özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği belirtiliyor.
GENEL SEKRETERLİK
Büyükşehirlerde işlemlerin daha hızlı ve iyi yürümesi için nüfusa göre sekreterlik sayısının artırılması da düşünülüyor. Aynı zamanda belediye encümeninin yapısı da değişecek.
Kaynak: Zübeyde Yalçın / Sabah
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