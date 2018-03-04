Aralarında Urfa'da Var,Tarım Şehirleri Birliği...

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Konya merkezli Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği kuruluyor.Birliğin kurulması konusundaki protokol, Konya Valisi Yakup Canbolat ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek tarafından imzalandı.Konya Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin hayırlı olmasını dileyen Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya’nın tarım şehri olduğunun altını çizerek, “Tarımla uğraşan, ana sanayisi ve ana üretimi tarım olan bir ilimiz Konya. Hayırlı bir hizmete vesile oluyorsunuz. Tarım şehirleri arasında uluslararası anlamda hem işbirliğinin geliştirilmesi, hem de bilgi alışverişi yapılması açısından önemli. Sosyo-kültürel anlamda da bu şehirlerden bizlerin istifade edeceği, bizlerin onlara verebileceği katkıların önemli olacağını düşünüyorum. Hayırlı bir işe vesile olmak ve şahit olmaktan da son derece mutluyuz” ifadelerini kullandı.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de Konya’nın gelişiminde tarımın çok önemli bir rolü olduğunu belirterek, “Tarih boyunca Konya, bu açıdan önemli bir üretim şehri olmuş. Çatalhöyük’te neolitik çağa kadar yapılan incelemelerde bu üretim vurgusuna çok dikkat çekildiğini görüyoruz. Çatalhöyük kazılarında bozulmamış buğday tohumları bulundu. Oradaki semboller de tarım şehrine vurgu yapıyor. Tarımla başlayan üretim ve kalkınma süreci sonra tarım ürünleri sanayisine, tarım makinalarına ve sonra diğer sanayi kollarına yayılarak bugünün hem sanayi, hem tarım, hem eğitim, hem turizm, yani her alanda güçlü Konya’sını oluşturdu. Bütün bunların temelinde üretim geleneği var, tarım var” dedi.Türkiye’de pek çok birliğin olduğunu ancak bugüne kadar uluslararası anlamda tarımla ilgili bir birliğini mevcut olmadığını söyleyen Başkan Tahir Akyürek, “Dünyadaki önemli tarım şehirleriyle kurulan temaslar sonucunda böyle bir birliğin kurulmasının, hem teknoloji alışverişi açısından hem deneyim ve bilgi kültürü aktarımı açısından çok faydalı olacağı ortaya koyuldu. Böyle bir birliğin kurulması aynı zamanda ülkeler ve şehirler arası ticaretin, işbirliğinin artmasına vesile olacaktır. Ciddi bir ön hazırlık yapıldı. İçişleri Bakanımıza da Konya’ya geldiklerinde bu konudan bahsettik. Sayın bakanımız, böyle bir birliğin faydalı olacağını ifade etti. Bugün Konya merkezli bir Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ nin kuruluş sürecini Konya’dan başlatıyoruz. Şehirlerimiz, ülkemiz ve tarımsal üretimle meşgul olan insanımız açısından hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Başkan Akyürek, Konya merkezli Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği kurulması ile ilgili imzalanan müracaat dosyasını İçişleri Bakanlığı’na gönderilmek üzere Konya Valisi Yakup Canbolat’a teslim etti.Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin kurucu üyeleri başta Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere; Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi.Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen Uluslararası Tarım Şehirleri Toplantısı’na katılarak sonuç bildirgesine imza atan Azerbaycan, Afganistan, Bosna Hersek, Filistin, Irak, Kenya, Sudan, Tacikistan ve Ukrayna’dan şehirler de birlik kurulunca üye olacaklarını taahhüt ettiler.