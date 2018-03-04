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Bu haber 04 Mart 2018 03:36:51 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba Sayesinde Üretici Şaha Kalktı...

Türkiye'nin kütlü pamuk üretiminin % 45 ini karşılayan Şanlıurfa'da 2018 yılında bu rakamın % 60 lara çıkması bekleniyor. Ülkemizde pamuk fiyatlarının yükselmesi ve destekleme primlerinin artmasıyla bölgede üretici yüzünü pamuğa çevirdi.

Fakıbaba Sayesinde Üretici Şaha Kalktı...

Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Güneş, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kütlü pamuk üreticisine sağladığı destek ile üreticisini kurtardı. Pamuk altın yıllarına geri dönüyor. Fakıbaba sayesinde pamuk üreticisi şaha kalktı. Pamuk ekiminde rekolte bekleniyor." dedi.

Halk arasında "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuk, kentteki önemli tarım ürünleri arasında yer alıyor. Lifiyle tekstile, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlayan pamuğun bu yıl da üreticisinin yüzünü güldürmesi bekleniyor.

Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Güneş, "Bizim tahminimize göre bu yıl Türkiye'nin pamuk üretiminde yüzde 20 civarında Urfa'nın ise bu artışın üzerinde bir artışla pamuk ekiminde rekor kıracak" dedi.

Piyasalardaki beklentinin yükselince üretime yansıdığını kaydeden Güneş Türkiye'de yıllık 1 milyon ton ve üzeri pamuk üretiminin hayal olmadığına dikkat çekti.

Pamuğun stratejik bir ürün olduğunu vurgulayan Güneş, "Pamuk aslında çok stratejik bir bitki dünyada belli bir kuşakta ekilebilen bir ürün eğer, Harran'da, Çukurova'da, Ege'de kapasitenin tamamın kullanabilirsek ülkemiz genelinde 2 milyon ton rekolte alabiliriz. Geçmişte pamuğu Yunanistan'dan alan sanayiciler şimdi, 'pamuk ekin, ne gerekiyorsa biz verelim' diyor. Tarım Bakanlığının da desteğiyle pamuk üretimi arttı" diye konuştu.

Pamuğun, üretimi, bakımı, hasadı zor ve yüksek maliyetli bir ürün olduğuna dikkat çeken Güneş, Pamuk eken üretici, Beyaz sinekle, kurtla mücadele ediyor, Zirai mücadelesi pahalı. Toplama maliyeti yüksek. Mısırda dekar başına hasat maliyeti 20-25 lira iken, pamukta 100 lira civarında. Ancak tüm bu olumsuzluklar Başta Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın bakanlıkta izlediği olumlu politika ve üreticiye verdiği kütlü pamuk destek miktarıyla bu masrafın karşılanır hale geldiğini söyledi.

Türkiye'nin geçen sezon 1,4 milyar dolar karşılığında 801 bin ton pamuk ithal ettiğini belirten Güneş, bu döviz kaybının Tarım Bakanlığının verdiği desteklerle ve uzun vadeli pamuk politikalarıyla geri kazanılacağına inandığını vurgulayarak şunları kaydetti;

Pamuğa ikame diğer tarım ürünleri fiyatlarındaki gelişmeler ve devletimizin pamuk üretimine verdiği destek, pamuk üretiminde önemli değişimlere yol açmıştır. Katma değeri yüksek olan bir tarımsal ürünün üretiminin teşvik edilmesi ülkemizin ve sektörümüzün geleceği için atılacak en hayırlı iştir.

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