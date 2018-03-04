Saadet Lideri Urfalı Babayı Andı...

Müslüm Gürses'in vefatının beşinci sene-i devriyesi dolayısıyla sosyal medya aracılığıyla açıklamada bulunan Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, "Bugün Arabesk müziğin duayen ismi Müslüm Gürses'in vefat yıl dönümü. Kendisini minnetle yâd ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Müslüm Gürses'i anma mesajının devamında Gürses'in bir sözünü hatırlatan Karamollaoğlu "Bu vesile ile ülkemizde ve dünyada yaşanan haksızlıklara, zulümlere, baskı ve tahakküme Müslüm Gürses'in bir ifadesiyle seslenmek istiyorum, ''Yakarsa dünyayı garipler yakar!''dedi.
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