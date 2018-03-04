Fakıbaba’dan Uyarı;Pat Pat Pat...

Bu haber 04 Mart 2018 03:30:16 Tarihinde eklenmiştir.

Milliyet yazarı Abdullah Karakuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Fakıbaba'nın, lokantalardaki yemek israflarını yakın takibe aldığını aktardı. Fakıbaba, Karakuş'a, özellikle lokantaların müşteri masaya oturur oturmaz ‘pat pat pat’ diye çeşitli yiyecekler koymaması gerektiğini söyledi.iŞTE O YAZI: