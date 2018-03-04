Suriyeliler Evimize Gelin Oldu!

Resmi kayıtlara göre sayıları 3.5 milyona ulaşan Suriyeli göçmenler, toplum yapısında yarattıkları dönüşümün ilk işaretlerini artan evlilik sayısı ile verdi. Evlilik sayısının azaldığı, boşanmaların ise arttığı 2017 yılında resmi kayıtlara göre yabancı gelinlerin yüzde 19.4’ünü Suriyeliler oluşturdu.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2016 yılında 594 bin 493 olan evlenen çift sayısı 2017 yılında yüzde 4.2 azalarak, 569 bin 459 oldu. 2016'da 126 bin 164 çift boşanırken, bu rakam 2017'de yüzde 1.8 artarak 128 bin 411 oldu.Suriyelilerin ardından, Azerbaycanlı gelinler yüzde 13.3 ile ikinci, Alman gelinler ise yüzde 12.4 ile üçüncü sırada yer aldı. Yabancı damatlarda ilk sırada Almanlar, ikinci sırada Suriyeliler ve üçüncü sırada Avusturyalılar yer aldı. Boşanma hızının 2017 yılında en yüksek olduğu il, binde 2.57 ile İzmir, en az boşanma görülen il ise, binde 0.2 ile Hakkari oldu.TÜİK rakamlarına göre, en fazla boşanma evliliklerin ilk beş yılında gerçekleşti. Boşanmaların yüzde 38.7'si evliliğin ilk 5 yılı içerisinde yaşanırken 6-10 yıl arası boşanmalar ise boşanan çiftlerin yüzde 20.7'sini oluşturdu. 2017 yılında erkekler için ortalama ilk evlilik yaşı 27.7, kadınlar için ise 24.6 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3.1 olarak gerçekleşti.Sözcü