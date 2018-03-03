Urfa'nın Geleceği Çalınıyor

“Şanlıurfa’da Toki ve Başbakanlık Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan ve kentin sosyal donatı alanlarının gasp edici imar planı değişiklikleri; kentin sosyal yaşam ve refah düzeyini negatif yönde etkileyen durumlara yol açmakta ve kente sosyo – ekonomik olarak katı sunabilecek yatırımlara engel teşkil etmektedir. Ayrıca Şanlıurfa kaynaklarının (Kamuya ait sosyal donatı alanlarının) satılarak kente geri dönüş sağlayacak şekilde maliye hazinesine aktarılmaktadır. Bu tür planlama kararları kentimizin zaten eksik olan sosyal donatı alanlarını (dini tesis alanı, sosyo kültürel tesis alanı, yeşil alan, sağlık tesis alanı, eğitim tesis alanı v.b) daha da yetersiz kılacaktır.



Söz konusu plan değişiklikleri geçişi bin yıllara dayanan bu kadım kenti yaşanılmaz bir boyuta taşıyacak olup Urfa Çalışma Grubu olarak bu tür uygulamaların durdurulması ve yapılan yanlışlardan bir an önce dönülmesi hususunda kamuoyuna saygıyla sunarız.”



Urfa Çalışma Grubu Toki ve Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Tarafından yapılan Kentimizin geleceği olan Sağlık (Hastahane) İbadet (Cami) ve Sosyal donatı alanlarını gasp edici imar planları incelendi ve kamuoyu bilgilerine sunuldu.“Başbakanlık Ve Toki’nin Yapmış Olduğu İmar Planı Değişiklikleri Kentin Geleceğini Çalıyor” diyen Urfa Çalışma Grubu’nun olağan toplantıda yaptıkları incelemede kamuoyuna sunduğu bilgiler şu şekilde yer aldı;