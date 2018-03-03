Urfa Tarımına Yön Vereceğiz!

Harran Üniversitesi Rektörlüğünün Şanlıurfa'da bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile 15 günde bir yaptığı toplantıların ikincisi Ziraat Fakültesinde gerçekleşti.Osmanbey Yerleşkesindeki Ebrulim Zeytinyağı İşleme Tesisinin ziyaret edilmesiyle başlayan etkinlik, sert ve yumuşak çekirdekli meyveler bahçesi gezilmesi ile devam etti.Her iki tesiste uzman hocalar tarafından tesislerle ilgili bilgi aktarımı yapıldıktan sonra Ziraat Fakültesinde toplantıya geçildi.Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine Fakülte çalışmalarını içeren bir sunum yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, Şanlıurfa çiftçisinin her zaman yanında olduklarını ve bilimsel olarak çiftçilere destek hizmeti verdiklerini belirtti.STK'lar ve diğer kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliği halinde olmanın Şanlıurfa'ya çok büyük katkılar sağlayacağını belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ise, üniversitenin şehirle bir bütün olmasının önündeki tüm engellerin kaldırılmasının şart olduğunu söyledi.STK temsilcilerini bir bir dinleyen Rektör Taşaltın, toplantının sonunda şunları söyledi; “Bu toplantılar sonucunda deklare edilen sonuç metinleri ile bundan sonra yapılabileceklerin en iyisine ulaşılmasını hedefliyoruz. İstişarenin önemine inanan bilim yuvası Harran Üniversitemiz, Şanlıurfa'daki tarıma yön vermek adına özellikle tarım alanında faaliyet gösteren STK temsilcilerimizle yaptığımız bu toplantının faydalı olduğuna inanıyorum”Ziraat Fakültesinin işlevselliğini daha fazla olması yolunda çabaların masaya yatırıldığı toplantının ardından katılımcılar hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.Toplantıya Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, Üniversite Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar, Şanlıurfa'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri katıldı.