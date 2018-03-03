Urfa'da 82 Kişi Gözaltına Alındı...

''Cumhuriyet Başsavcılığımızca terör örgütleri FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK’ya yönelik olarak son bir haftada başlatılan üç ayrı soruşturma kapsamında toplam 82 şüpheli gözaltına alınmıştır;
DEAŞ kapsamında 31 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 6 yabancı uyruklu sınırdışı edilmiş, kalan 25 kişininde halen soruşturma işlemleri devam etmektedir.
PKK/KCK kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 5’i mahkemeye sevk edilmiş, bunlardan 1’i tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 3 Suriye vatandaşı sınırdışı edilmiştir. Diğer 15 kişinin soruşturma işlemleri devam etmektedir.
FETÖ/PDY kapsamında ise 29 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken kalan 27 kişinin soruşturma işlemlerine devam edilmektedir.
Ülkemiz bütün terör örgütleriyle tüm unsurlarıyla mücadele ederken hukuk içerisinde daha etkin mücadele yapılabilmesi için vatandaşlarımızın sosyal medyada, yurt içinde veya dışında herhangi bir alanda yada ortamda terör örgütleriyle ilgili tüm öğrendikleri hususları kolluk güçlerimiz ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza bilgi olarak aktarmaları büyük önem arz etmektedir. Bu bilgi aktarımları sayesinde hem bir çok önemli terör saldırıları önlenebilecek hemde soruşturmalarda daha net sonuçlar elde edilebilecektir''
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