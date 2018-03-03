Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın´In İsmi Okulda Yaşayacak

Batman´da bir terör saldırısı sonucu şehit olan Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın´ın ismi Büyük Çavuş İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu´nda açılışı yapılan kütüphaneye verildi.

Büyük Çavuş Mahallesi Büyük Çavuş İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu´nda düzenlenen açılış törenine İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, İmam Hatip Okullları Koordinatörü Kasım Erdemli, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Açılış programında bir konuşma yapan Kaymakam Ömer Çimşit Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın´a ve tüm şehitlere Allah´tan rahmet dileyerek: " Bu gün Şehit Öğretmenimizin ismini taşıyan kütüphanenin açılışını yapıyoruz. Şehit öğretmenimizi yeni nesiller daima minnet ve şükran ile anacaklar. Eğitime ve öğrencilerimize var gücümüzle destek çıkacağız. Öğrencilerimizi kitapla buluşturacak, eğitim konusundaki tüm engelleri kaldıracağız. Bu sıralardan mezun olacak öğrencilerimizin ailesine, vatanına, milletine faydalı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak zorundayız. Kütüphanenin okulumuza kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kütüphane açılışının ardından Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesinde incelemelerde bulunan Ömer Çimşit, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sinan Ateş´ten bilgi aldı. 8. sınıf öğrencilerinin sınıflarını ziyaret eden Çimşit, öğretmenlerden bilgi alarak öğrenciler ile bir süre sohbet etti.

Okuldaki incelemelerin ardından İlçe Ömer Çimşit ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sinan Ateş beraberindeki heyet ile çekilen hatıra fotoğrafı ile okuldan ayrıldı