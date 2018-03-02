Urfalı Vekile,Sirk Şebeği Kilise...

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında sunucu Ahmet Keser'in tepki çeken, “Sivil öldürecek olsak Cihangir'den, Nişantaşı'dan, Etiler'den, Meclis'ten başlarız" sözleri sonrasında şimdiye kadar Akit TV hakkında yapılan şikâyetler gündeme geldi.Akit TV’de yayımlanan “Gün Başlıyor” programının sunucusu Ahmet Keser’in Afrin harekâtı ile ilgili yayın sırasında “Sivil öldürecek olsak; Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız. Bir sürü hain var” demiş; AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın kanal, sunucu ve yayın ile ilgili “Provokasyondur, sabotajdır. Bunu söyleme hakkını size kim veriyor, siz kimsiniz. Neyi temsilen böyle bir ifadeyi kullanıyorsunuz. Başlatılan bir soruşturma var. RTÜK de harekete geçecektir” sözlerini sarf etmişti.

İşte şikâyete konu olan 6 ifade:

* Cumhuriyet gazetesine: “Karşı tarafta yer alıyorsan hainsin, kellenin gitmesi lazım. Savaşta sizin gibileri katletmek mubah.”

* CHP’ye: “Ahlak yoksunu ayyaş topluluk.”

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na: “Bu devlete düşman bir oluşum. Bu Dersim partisi haline geldi.”

* CHP’li Eren Erdem’e: “Acem uşağı ajan. Bölücü hırt.”

* CHP’li Mahmut Tanal’a: “80 yıl öttünüz, 80 yıl havladınız. K.. farklı, başı farklı, ne idüğü belirsiz.”

* Urfalı CHP Mahmut Tanal ve Aytuğ Atıcı’ya: “Sirk şebeği Mahmut Tanal. Kilise firarisi, at hırsızı Aytuğ Atıcı.”