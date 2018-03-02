Urfaspor Şampiyonluğa Oynuyor...

TFF 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor, ligin 25. Haftasında Pazar günü saat 14.30’da Sakaryaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-Yeşilli takım, bu zorlu karşılaşma için bugün havayolu ile İstanbul’a ve oradan da karayoluyla Sakarya’ya geçecek. Sakarya maçının hazırlıklarını burada tamamlayarak kampa girecek olan takımın hocası Ahmet Taşyürek, Sakaryaspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Diğer takımlar için ligin devam ettiğini ve kendileri için 10 tane final maçı kaldığını belirten Taşyürek, “Bizim artık her maçımız final olacak, bu gözle bakıyoruz. Çünkü şampiyonluğa oynayan bir takımın 7 mağlubiyeti var yani 10 mağlubiyet olursa şampiyon olamazsınız. Şuanda oynayacağımız takım kim, pozisyonu ne? Yenersek devre dışı kalır, son şansıdır falan hiç umurumuzda değil. Biz önümüze bakıyoruz, her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Buradaki amacımız da o. Çünkü Urfaspor camiası, küllerinden doğmuş bir camia. Bu maçı alıp, 1-2 maç daha kazandığımız zaman camia olarak geri kalanını tamamlarız diye düşünüyorum. Kendime, ekibime, takımıma güveniyorum. İnşallah bizden isteneni, bu takımı hedefine götürmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Kazanmaya gidiyoruz, taraftarlarımız bizden dualarını esirgemesinler” dedi.