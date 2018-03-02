Gazinin Ailesi Şehitler İçin Mevlid Okuttu

Akçakale’ye bağlı Büyücek mahallesinde, Gazi Tank Üsteğmen İsmail Tokmak’ın ailesi tarafından, şehitler için okutulan mevlide, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Tokmak ailesi ve mahalle sakinleri katıldı.Okutulan mevlidin ardından şehitlerimiz, operasyona devam eden asker ve polislerimizin muzafferiyeti için dualar edildi.Gecenin ilerleyen saatlerine kadar vatandaşlarla bir arada bulunan Vali Erin, mahalleden ayrılırken önüne çıkan çocuklarla da sohbet ederek çeşitli oyuncaklar dağıttı.