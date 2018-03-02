Urfa'da Feci Kaza!

Urfa- Birecik yolunda meydana gelen zincirleme kazada 1 vatandaş hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.Urfa – Birecik yolu 18. Kilometrede meydana gelen kazada araç içindeki kadın yolcu hayatını kaybetti. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle 1 kişinin kazada can verdiği öğrenilirken yaralı olan 5 vatandaş ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumları ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Emniyet ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.