Urfa'da Feci Kaza!

Urfa – Birecik yolu 18. Kilometrede meydana gelen kazada araç içindeki kadın yolcu hayatını kaybetti. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle 1 kişinin kazada can verdiği öğrenilirken yaralı olan 5 vatandaş ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumları ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Emniyet ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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