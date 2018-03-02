Ceylanpınar Davasında Bütün Sanıklar Beraat Etti

Çözüm sürecini bitirilmesine gerekçe yapılan 2 polisin yaşamını yitirdiği Ceylanpınar davasında tüm sanıklar 'cinayet' suçlamasından beraat etti.

Çözüm sürecinin bitirilmesine gerekçe yapılan Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 22 Temmuz 2015 tarihinde polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Uçar'ın öldürülmesine ilişkin Urfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması görüldü. 13'üncü duruşmada kararını veren mahkeme, davada yargılanan 4’ü tutuklu 9 kişiye cinayet suçlamasından beraat etti.

Duruşmaya tutuklu 4 kişiden Mehmet Naci Yılmaz, Sedat Aydın ve Hüseyin Aydın kaldıkları cezaevlerinden SEGBİS’le katılırken, Urfa T Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan Hasan Aydın ise hazır edildi. Her duruşmada Kürtçe konuşacaklarını belirten sanıklar için tercümanda hazır edildi.Geçen duruşmada esas hakkında mütalaasını veren savcı, tutuklu bulunan Hasan Aydın, Hüseyin Aydın, Sedat Aydın ve Mehmet Naci Yılmaz’ın 2 polisi öldürmek suçundan ayrı ayrı 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmalarını istemiş, davanın 4’üncü duruşmasında tahliye edilen Ömer Kılıç, Lütfi Abir, Hasan Işık, Aslan Bulut ve Murat Abir’in ise beraatını talep etmişti.Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Sedat Aydın, Hüseyin Aydın, Hasan Aydın ve Mehmet Naci Yılmaz ile tutuksuz yargılanan Hasan Işık, Ömer Kılıç, Aslan Bulut, Lütfi Abir, Murat Abir’in cinayetten beraatına karar verdi.Mahkeme, tutuklu 4 sanığa da sosyal medya paylaşımlarında “örgüt propagandası” yaptıkları iddiasıyla her birine 1 yıl 6’şar ay hapis cezası vererek, tutukluluk süreleri göz önünde tutularak tahliye kararı verdi./Gazeteduvar