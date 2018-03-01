Vali Erin Vatandaşın İçinde...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yoğun iş temposuna rağmen bulduğu her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.Önceki gün de mesaisinin ardından Valilikten makam aracıyla çıkmayı tercih etmeyerek Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret eden Vali Abdullah Erin; komşu olarak gördüğü cadde esnafına işlerinde bol kazançlar diledi. Ziyaret ettiği esnafın Şanlıurfa üzerine fikirlerini de alan Vali Abdullah Erin; kendisine gösterilen ilgi için de teşekkür etti.Cumhuriyet Caddesi boyunca sürdürdüğü gezisine Atatürk Mahallesi ve Topçu Meydanında devam eden Vali Erin; ziyaret ettiği esnafa, yoğun mesainin yorgunluğunu atmak için sık sık kendilerini ziyaret edeceğini söyledi.Her fırsatta vatandaşın içinde olan Vali Abdullah Erin, bir yandan da makamında da vatandaşları kabul etmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde şehit olan Ali Aydar’ın ailesini de makamında ağırlayan Vali Erin; Şehit Ali Aydar’a Allah’tan rahmet diledi.Makamındaki kabullere 1 Mart Muhasebeciler Günü dolayısıyla Şanlıurfa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı İbrahim Halil Akman ve üyelerini kabulüyle devam eden Vali Erin; Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Aktaşoğlu ve yönetimini de kabul ederek Şanlıurfa’daki amatör kulüplerin durumu hakkında görüştüler.