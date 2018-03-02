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Bu haber 02 Mart 2018 01:52:00 Tarihinde eklenmiştir.

Kadınlardan Kira Yerine Seks İstiyorlar...

"Karşılığında tek istediğim seks, tamam mı?"

Kadınlardan Kira Yerine Seks İstiyorlar...

Londra'nın merkezinde bir Cuma akşamı ve masada karşımda oturan 25 yaşındaki erkek, Doğu Londra'daki bir evde bulunan odasını benimle hiç kira almadan paylaşmayı teklif ediyor. Karşılığı ne? Başımı sokacak bir yer istiyorsam, onunla düzenli seks yapmak zorundayım.

İngiltere'de, ev sahiplerinin "bedava" barınma karşılığında cinsel ilişki istedikleri "Kira karşılığı seks" sorununun boyutlarını gözler önüne sermek için kılık değiştirdim. BBC 3 kanalında yayımlanan bir belgesel için problemin ne kadar büyük olduğunu araştırıyorum.

Konuştuğum adam, başka hiçbir çaresi olmayan 24 yaşındaki bir hemşirelik öğrencisi olduğumu düşünüyor. Londra'daki bir evi başkalarıyla paylaşıyor ve kız arkadaşıymış gibi davranırsam, ev arkadaşlarının sorun etmeyeceğini söylüyor.

İsteksiz olduğumu belli edince, beni ikna etmek için internette oda vaat eden "diğer yaşlı adamlara" kıyazla daha iyi bir seçenek olduğunu anlatıyor. "Eğlenceli olacak. Güven bana" diyor.

Kira yerine seks isteyen tek erkek o değil. İlanların yayımlandığı bir internet sitesine bakınca, neredeyse hemen "yetişkinlere özgü düzenleme" karşılığında oda vaat eden onlarca ilan buldum.
İlanlar güneydeki Brighton'dan kuzeydeki Edinburgh'a kadar tüm ülkedeki büyük şehirler ve küçük kasabalardan. İlanlara yanıt vermeye başladım.

'SÜTYEN BEDENİMİ SORDULAR'

Dakikalar içinde cinsel içerikli karşılıklar aldım. Bir ev sahibi hemen vücudumu ve sütyen bedenimi soruyor, bir diğeri sohbete WathasApp'ta devam etmemizi önerdi.

Çok sayıda ev sahibiyle buluşma ayarladım ve karşılaştığım insanların çeşitliliği beni çok şaşırttı. Biri sadece 24 yaşındaydı, diğeri üniversiteye giden kızının odasını vermeyi öneriyordu ve bir üçüncüsü karşılığında seks yapmayı kabul edersem arka bahçesine inşa ettiği kulübede kalabileceğimi söyledi.

Buluştuğum ev sahiplerinin çoğu yalnız yaşıyordu ama biri kiracıları da olduğunu söyledi. Londra'da yaşayan biri de kız arkadaşı olduğumu söylememi istediği ev arkadaşlarıyla yaşıyordu.

İskoçya'da buluştuğum 24 yaşındaki ev sahibi "gün aşırı seks yapmak istediğini" ve "Bunu bir iş anlaşması gibi görüyorum" diyerek "insani boyutu bunun dışında tutmayı amaçladığını" söyledi.
Bu erkeklere kendimi, geçim sıkıntısı çeken ve gidecek bir yeri olmayan genç bir kadın olarak tanıttım.

FUHUŞA TEŞVİK

Bu ev sahiplerinin başımı sokacak bir yer bulabilmem için bana ne kadar rahatlıkla seks yapmayı teklif edebildiklerini görünce şaşkınlık içinde kaldım. İstedikleri şeyin beni etkileyebileceğini hiç hesaba katmıyorlardı.

Aslında ev sahipleri yanlış bir şey yaptıklarını hissediyormuş gibi görünmüyordu. Ancak kira karşılığı seks ilanları yasadışı olabilir. Bir evdeki bir oda karşılığında seks talep etmek, yedi yıla kadar hapisle cezalandırılan fuhuşa teşvik suçu olarak sınıflandırılabilir.

Buluşmaların ardından ev sahiplerine gerçek kimliğimi ifşa ettim ve yanıt vermelerini sitedim. Sadece ikisi yanıt verdi. Birisi rızaya dayalı cinsel ilişkiye girmek istediğini ve yanlış bir şey yapmadığını savundu, diğeri de niyetinin masum olduğunu ve sadece bedava bir oda önerdiğini söyledi.

EVSİZ KALMA KORKUSU

Aslında bu tür ilanlara yanıt veren insanlar büyük olasılıkla geçim sıkıntısı çekiyorlar ve gidecek başka bir yerleri yok.

20 yaşındayken "Kira karşılığı seks" anlaşması yapan genç bir kadınla tanıştım.
Eve taşınana kadar ev sahibiyle aynı yatağı paylaşacağını fark etmemiş . Ev sahibine kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemediğni söylese de, ev sahibi sürekli ona dokunmaya çalışıyormuş. "Zorla ilişkiye girmedi ve bunun için müteşekkirim" diyor.

Ev sahibiyle tanışmadan önce evsiz olduğunu ve yeniden evsiz kalmak korkusuyla tacize rağmen evde uzun süre kaldığını anlattı.

Ev sahibine bunu sorduğumda, genç kadının evde hala kalıyor olmasının, bu durumdan hoşnutsuz olmadığını gösterdiğini söyledi. Ayrıca kadınla hiç cinsel ilişkiye girmediğini ve bunu istemediğini iddia etti.

Newcastle kentindeki dairesinde yalnız yaşayan ve kira karşılığı seks öneren orta yaşlı bir erkekle yüzleştim. Başta buluştuğumuz kafeden dışarı attı kendini ama sonra konuşmayı kabul etti. "Bir arkadaş aradığını" söyledi ve "meselenin sadece seks olmadığını" savundu.

'YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM'

"Yanlış bir şey yaptığını bilmediğini" söyledi. Onunla kalan bir kadının, sırf evsiz kalmak için istemediği halde kendisini seks yapmak zorunda hissedebileceğini söyleyince, bunun cinsel ilişkiye rıza göstermek açısından bir gri alan olduğunu kabul etti.

Ancak yine de, yeniden böyle bir arayışa girip girmeyeceğini sorduğumda, "buna dürüstçe bir yanıt veremeyeceğini" söyledi.
Buluştuğum ev sahipleri yaptıklarının yanlış olduğunu kavrayamıyor gibiydi.

'YASADIŞI İLAN EDİLMESİ ŞART'

Bir kiracılar birliği ve yoksullukla mücadale örgütü olan Acorn'dan Ellan Moran "Toplumumuzda, gücü elinde tutanların hiçbir soru sorulmadan, yardıma muhtaç olanlardan istediklerini alması kabul edilebilir bir şey gibi görülüyor. Bazen bu insanların fiziksel temasa çok ihtiyaç duyacak kadar toplumdan yabancılaşması ve bunu makul yollardan nasıl bulabileceklerini bilmediklerinden oluyor. Bazen de bu ikisinin karışımı" dedi.

Acorn şu anda kira karşılığı seksin, modern kölelik yasası kapsamında yasadışı ilan edilmesi için çalışıyor.

Moran "Yetkili makamların bunu açık bir şekilde bir suç olarak tanımlaması ve yapanları aktif bir şekilde kovuşturmaya uğratması gerekiyor. Bu sorunun çözümü için gerçek bir değişim gerekiyor" dedi./BBC TÜRKÇE
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