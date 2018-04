Salih Müslim için atılacak adım belli oldu

Terör örgütü PYD’nin eski lideri Salih Müslim’in Çekya’da serbest bırakılmasının ardından Türkiye, Prag’a nota vermişti. Türkiye'nin “Ensesinde olacağız” mesajının perde arkası da belli oldu.Karar'ın haberine göre Müslim henüz Çekya’dan ayrılmadı. Mahkeme, Türkiye’den gönderilecek iade dosyasını incelendikten sonra nihai karar verecek. Ancak Müslim bu süre içinde Çekya’dan ayırılırsa gittiği her yerde izlenecek. Müslim’in adım attığı her ülkede Dışişleri ve adli makamlarıyla görüşülerek yakalanması istenecek.Hilal Öztürk'ün haberine göre kaynaklar Türkiye’nin kararlılığını anlatırken “Biz bu teröristi Türkiye’ye getirmek için her türlü girişimi yapıyoruz. Nereye giderse gitsin ensesinde olacağız ve gerekli girişimleri yapacağız” değerlendirmesi yaptı.Türkiye’nin sahada olduğu gibi terör örgütleriyle kaynağında mücadele stratejisini, masaya da taşıdığını belirten kaynaklar, teröristlerin yurtdışında rahatlıkla hareket etmelerine, propaganda yapmalarına izin verilmeyeceğini, bunun için evrensel hukuk kurallarının işletileceğini, diplomasi yollarının kullanılacağı belirtti.Salih Müslim, terör örgütü PKK’nın 65 vatandaşın şehit olduğu Merasim Sokak ve Güvenpark katliam saldırılarında sanık olarak yargılanıyor. Çukurambar’daki Ankara Vergi Dairesine bomba düzenekli çantayla yapılan ve büyük maddi hasara neden olan olayla ilgili şüpheliler arasında yer alıyor.PYD’nin eski esbaşkanı olan Samlih Müslim’in, örgüt içinde gözden düştüğü söylentilerine rağmen son aylarda başta Afrin operasyonu olmak üzere Türkiye aleyhine yurtdışındaki propagada faaliyetlerinden sorumlu olduğu değerlendiriliyor. Müslim’in Afrin’e uluslararası müdahale yapılması için çoğunlukla Avrupa ülkelerinde terör örgütü ve destekçileri tarafından organize edilen konferans ve gösterilere katıldığı biliniyor.