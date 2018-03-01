Her Şey Urfalılar İçin...

Dicle Elektrik, dağıtım bölgesindeki yerleşim birimlerinde bulunan 1 milyon 700 bin müşterisine kesintisiz enerji verebilmek için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sorumluluk bölgesindeki Şanlıurfa’da bu yıl için 95 milyon liralık yatırım gerçekleştirmeyi planlayan enerji şirketi, şebeke iyileştirmelerinin yanında kayıt dışı kullanımı önleyici tedbirlere ise devam ediyor.

Yapılması Gerekenin 2 Katı Yatırım

Özelleştirmeden bu yana dağıtım bölgesinde 1 milyar 200 milyon liralık yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik, müşterilerine daha kaliteli ve kesintisiz enerji verme hedefine adım adım yaklaşıyor. Sorumluluk bölgesinde 6 il bulunan enerji şirketinin 2018 yılı yatırım planında 95 milyon lira ile en büyük payı Şanlıurfa alıyor. Dicle Elektrik Dağıtım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hizmet kalitesi yönetmeliği çerçevesinde 2018 yılında 400 milyon liralık yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu rakam, her yıl zorunlu olarak gerçekleştirilmesi istenen yatırım tutarının ise iki katı.

2.500 KVA Gücünde Trafo Tesis Edildi

Yatırımları ile Şanlıurfa’ya değer katmaya devam eden Dicle Elektrik Dağıtım tarafından bu yıl içerisinde merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde toplam 2.500 KVA ilave trafo tesis edildi. Mevcut dağıtım trafolarında güç artırımına gidilirken, kent genelinde havai hatların yeraltına alınması, ilave trafo binası tesisi ve mevcut trafo binası yenileme çalışmaları ve kayıt dışını önleyecek panoların montajı ise devam ediyor.

Şanlıurfa’nın Atakent, Doğukent, İpekyol, Hayati Harrani, Hacı Bayram ve Eyyüpkent mahallelerinde şirketin Ar-Ge merkezinde geliştirilen Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP) ile Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP) montajları sürdürüyor.

Söz konusu panoların yerleştirildiği mahallelerde aşırı yükten kaynaklı arızalar ve buna bağlı kesintilerde kayda değer azalma yaşanırken, bu durum da müşteri memnuniyetini her geçen gün daha da artırıyor.