Toki'den Urfa'ya Müjde...

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Şanlıurfa Maşuk bölgesinde incelemelerde bulundu.Maşuk bölgesinde beş etap halinde inşa edilen projenin son etabının şantiyesinde incelemelerde bulunan Turan, “TOKİ olarak Şanlıurfa Maşuk bölgesinde yoğun bir konut üretimi gerçekleştiriyoruz. Yerel ve yatay mimari ile inşa ettiğimiz projemiz semt sakinleri ile esnafın iç içe olduğu mahalle kültürünü yansıtıp yeni bir yaşam alanı olacak. Maşuk bölgesinde yaklaşık olarak 3 bin konutumuzun inşası hızla devam ediyor. Yarısını bu yaz satışa sunacağımız konutlarımız tamamen bittiğinde yeni bir model olarak bölgeye değer katıp konut ihtiyacına cevap verecek” dedi.TOKİ olarak Peygamberler diyarı Şanlıurfa'da bugüne kadar 13 bin 515 konutun inşasına başladıklarını belirten Turan, “Bu konutlarımızın 10 bin 556’sını tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik. Şanlıurfa'da ayrıca, 14 cami, 6 hastane, 5 aile sağlık merkezi, 7 büfe, 3 spor salonu, sağlık ocağı, 3 pansiyon, 14 ticaret merkezi, 2 kreş, 14 ilkokul ve 12 lise olmak üzere 2 milyar 242 milyon TL'lik yatırım yaptık. Yatırımlarımız şehrimize hayırlı uğurlu olsun” açıklamalarında bulundu.