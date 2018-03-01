Vatandaşlar Hilvan Belediyesinin Hizmetlerinden Memnun...

Her geçen gün nüfus yoğunluğunun arttığı Bağlar Mahallesi'nde çalışmaları yürüten Hilvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak ulaşım sorunlarını çözüyor. Yatay gelişimin fazla olduğu ve çevre ilçelerden göç edenlerin yoğunlukta bulunduğu Bağlar Mahallesi'nde, alt yapısı tamamlanmış bölgelerde üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Fen İşleri Müdürlüğü, "Kışın zor şartlarından dolayı ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlarımızın talebi üzerine ilgili yerlerde inceme yaptıktan sonra gerekli çalışmaları başlattık. Stabilize malzeme serimi yapıldıktan sonra gerekli sıkıştırma işlemlerini de beraberinde yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.Açıklanan son verilere göre,nüfus bakımından Hilvan'ın en kalabalık nüfusuna sahip Bağlar Mahallesi'nde yapılan çalışmaları değerlendiren Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık,yaptığı yazılı açıklamada şöyle konuştu;2018 yılı çalışma programı kapsamında ilçemiz merkez ve kırsal mahallelerde gerekli ulaşım ihtiyaçları karşılama çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede, son nüfus verilerine göre Hilvan'ın en kalabalık mahallesi olarak belirlenen Bağlar Mahallemizde vatandaşlarımızın ulaşım sorunlarını en aza indirgemek amacıyla başlattığımız stabilize yol çalışmalarını sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz gelen talepleri yerinde inceledikten sonra, gereken yerlerde çalışmalarımızı başlatıyoruz. Amacımız, belediye olarak vatandaşlarımızı en iyi şekilde hizmet etmek ve onları memnun etmektir" dedi.Mahalle sakinleri, başlatılan çalışmalar için Hilvan Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'a teşekkür etti.