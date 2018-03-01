Harran Üniversitesinde Sanal Gerçeklik Çalıştayı Yapıldı

Osmanbey Yerleşkesi Mavi Salonda düzenlenen Sanal Gerçeklik Çalıştayında özel sektör ve devlet sektöründeki sanal gerçeklik uygulamaları için araştırma eğitim olanaklarının güçlendirilmesine yönelik yapılması gerekenler ele alındı.Açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayda söz alan Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fred Barış Ernst Sanal Gerçekliğin tarihini anlatarak günümüzde kullanılan alanlar hakkında bilgi verdi.Daha sonra kürsüye çıkan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Bugün pilot yetiştirmeden başlayarak, birçok alanda eğitim amaçlı kullanılan smilatörler, sanal gerçeklik ile tasarlanmıştır. Biz de Harran Üniversitesi olarak eğitim alanında teknolojinin bize sağladığı bütün imkânlardan faydalanmak istiyoruz. Burada kötü bir algı oluşmuş. Bir üniversitenin yapması gerekenleri yapmak istediğimizde birileri bunu yapamazsınız diyor. Neden? Çünkü isminiz Harran Üniversitesi olunca kötü bir algının kurbanı oluyorsunuz. Örneğin, bizim yüksek başarımlı bilgisayar merkezimiz var. İstanbul’dan Ankara’dan buraya gelip işlemlerini yapan akademisyenler bunu bize verin diyorlar. Neden dediğimizde, ‘bunu Şanlıurfa’da işletemezsiniz’ diyorlar. Böyle bir algı var. Biz bu algıyı yıkacağız. Burada da yapılması gereken her şeyin yapıldığını ispat edeceğiz” dedi.Açılış konuşmalarının ardından Prof.Dr. Saffet Erdoğan başkanlığından ilk oturum yapıldı. İlk oturumda Yrd. Doç. Dr. Dursun Akaslan, Yrd. Doç. Dr. Fred Barış Ernst ve Songül Akdağ sunumlarını yaptılar.Gün boyu devam eden çalıştaya Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar, Dekanlar ve çok sayıda akademisyen katıldı.