Vatandaş Urfa Yetkililerini BİMER'e Havale Etti

Eyyübiye’de otobüs durağı yerine kullanılan ilan panosu vatandaşı zor durumda bırakıyor. Durak haricinde indi bindilerin olmadığı Urfa’da, özellikle yağışların olduğu zamanlarda vatandaş üstü açık durakta beklemek zorunda kalıyorlar.İlan panosu görümünde olan durak yerine dikilen ve durak olduğu söylenilen yapının kış aylarında yağmurdan, yaz aylarında ise güneşten korumayarak halkı mağdur ediyor.Şikâyetlerini hangi mercilere yapacaklarını şaşıran vatandaşlar taleplerinin Urfa yetkilileri tarafından dikkate alınmamasından oldukça şikâyetçi.gibi yorumlarda bulunan vatandaş,dedi.Durakların yenilenmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar Urfa yetkililerinden konuyla alakalı bir adım görmeyince konuyu BİMER’e şikâyet etmekte buldular.Eyyübiye’de ikamet eden vatandaşlar, yağmur altında durakta bekleyen ve o sırada yağmurun yağdığı bir anda çekilen fotoğraf ile BİMER’e şikâyetleri yağdırıyorlar.