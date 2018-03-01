Vatandaş Urfa Yetkililerini BİMER'e Havale Etti

İlan panosu görümünde olan durak yerine dikilen ve durak olduğu söylenilen yapının kış aylarında yağmurdan, yaz aylarında ise güneşten korumayarak halkı mağdur ediyor.
Şikâyetlerini hangi mercilere yapacaklarını şaşıran vatandaşlar taleplerinin Urfa yetkilileri tarafından dikkate alınmamasından oldukça şikâyetçi.
"Bu Allah ' tan reva mıdır? Bir tane yetkili çıkıp da bu konuya el atmaz mı? Oy konusunda rekor kırdığınız şehrin insanlarına bu duraklar mı layık? Yağmurun altında çoluğu çocuğu ile bekleyen vatandaşlarımızın suçu nedir? Sabrımız tükendi artık .” gibi yorumlarda bulunan vatandaş, “Şikâyetlerimizi ilettiğimiz hangi kuruma iletiyorsak kurum suçu başkalarına atarak işin içinden sıyrılıyorlar” dedi.
Durakların yenilenmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar Urfa yetkililerinden konuyla alakalı bir adım görmeyince konuyu BİMER’e şikâyet etmekte buldular.
Eyyübiye’de ikamet eden vatandaşlar, yağmur altında durakta bekleyen ve o sırada yağmurun yağdığı bir anda çekilen fotoğraf ile BİMER’e şikâyetleri yağdırıyorlar.
Yorum Yap